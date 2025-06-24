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رياضة

على شواطئ أمريكا، مان سيتي يخوض تدريباته استعدادا ليوفنتوس بمونديال الأندية (صور)

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

خاض لاعبو مانشستر سيتي حصة تدريبية صباح اليوم على أحد الشواطئ في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن برنامج إعداد الفريق لمواجهة يوفنتوس في بطولة كأس العالم للأندية. 

يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي الذي تأهل بالفعل إلى دور الستة عشر من كأس العالم للأندية، منافسه مانشستر سيتي، المتأهل أيضا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لتحديد متصدر المجموعة.

علمًا بأن الفريق الإيطالي يكفيه التعادل من أجل حسم صدارة المجموعة السابعة.

 

انتصاران لكل من يوفنتوس ومانشستر سيتي 

وبعد جولتين، حقق يوفنتوس والسيتي التوقعات وتأهلا لدور الستة عشر.

وحقق الفريقان انتصارين ساحقين على العين الإماراتي والوداد المغربي، لتصبح الجولة الأخيرة حاسمة فقط لصدارة المجموعة بينهما.

 

التعادل يمنح يوفنتوس أفضلية الصدارة

ومع حصول كل منهما على 6 نقاط، فسيكون الفائز منهما هو المتصدر، ومع ذلك، ففي حالة التعادل، يتمتع يوفنتوس بالأفضلية.

فاز يوفنتوس على العين 0-5 وعلى الوداد 4-1، ليصبح فارق الأهداف لديه +8. بينما فاز السيتي 2-0 على الفريق المغربي و6-0 على الفريق الإماراتي، ليصبح فارق الأهداف لديه أيضًا +8.

وفي حال تساويهما في فارق الأهداف أيضا، سيكون المعيار الذي سيحدد المتأهل كمتصدر للمجموعة هو عدد الأهداف المسجلة. ويملك يوفنتوس 9 أهداف، بينما السيتي 8 أهداف فقط.

وفي حال التعادل في المباراة، سيظل الفارق دائما +1 لصالح يوفنتوس، وهو السبب الذي سيجعله يتأهل كمتصدر للمجموعة بأي نتيجة تعادل بعد 90 دقيقة.

وفي دور الستة عشر، سيواجه يوفنتوس ومانشستر سيتي، المصنفان ضمن المجموعة السابعة، المتأهلين من المجموعة الثامنة، التي لا يزال ريال مدريد وسالزبورج والهلال السعودي يملكون فيها فرصا للتأهل.

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