الثلاثاء 24 يونيو 2025
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رياضة

ريبيرو يجهز تقريره الفني عن مشاركة الأهلي فى المونديال

ريبيرو
ريبيرو

يستعد الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي لإعداد تقرير فني شامل عن مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية من أجل تقديمه إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد العودة من أمريكا. 

وتعادل الأهلي أمام بورتو فجر اليوم ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية. 

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
 

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

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الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو كأس العالم للأندية

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