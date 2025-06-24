الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

محافظ طهران: الهجوم الإسرائيلي دمر أكثر من 120 وحدة سكنية بشكل كامل

طهران، فيتو
طهران، فيتو

أعلن محافظ طهران، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 120 وحدة سكنية دمرت بشكل كامل في الهجوم الإسرائيلي على طهران. 

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة (إسرائيل) مشيرا إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي حاليا على اعتراض التهديد، في حين دوت صفارات الإنذار في شمال البلاد.

إطلاق صواريخ من إيران

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي بحسب روسيا اليوم: "رصد جيش الدفاع قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الاسرائيلية.. تعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد.. عند استلام الإنذار، يُطلب من الجمهور التوجه فورًا إلى أماكن محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

رشقة صاروخية أطلقتها إيران على إسرائيل

ويأتي هذا التحذير الإسرائيلي بعد أقل من 3 ساعات على آخر رشقة صاروخية أطلقتها إيران على إسرائيل بعد دخول وقف إطلاق النار المزمع بين الطرفين حيّز التنفيذ.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه يجري اعتراض صاروخ واحد فقط من إيران في حين دوت صافرات الإنذار في معظم مناطق الشمال الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل إطلاق صواريخ من إيران الاراضي الاسرائيلية الهجوم الإسرائيلي على طهران إيران جيش الاحتلال

مواد متعلقة

نجا قبل أيام، تفاصيل اغتيال العالم النووي الإيراني صابر تسيديكي في طهران

إيران تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "هيرمز" في سماء طهران وتعرض مشاهد لاحتراقها

وسائل إعلام إيرانية: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران

الأكثر قراءة

تدمر المخ وتؤدي للوفاة خلال ساعات، استشاري يحذر من إصابة مثلث الموت في الوجه

أين أخفت إيران اليورانيوم المخصب؟! (صور)

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

المتحدث باسم الجيش العراقي: عدد من الطائرات المسيرة استهدفت مواقع وقواعد

بينهم 3 عرب، 11 فريقا يودعون كأس العالم للأندية 2025

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

تتخطى النصف مليار جنيه، مكافات مالية ضخمة للأهلي رغم وداع مونديال الأندية

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-6-2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
لافروف: قدمنا مقترحا إلى أمريكا لحل الصراع بين إسرائيل وإيران ورد الفعل كان إيجابيًا