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خارج الحدود

حققنا هدفنا، ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران

وقف إطلاق النار بين
وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، فيتو

أعلنت ‌‏حكومة الإحتلال الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، رسميا، سريان وقف إطلاق النار مع إيران، زاعمة أنها حققت هدفها في إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني.

عملية الأسد الصاعد

وقالت حكومة الإحتلال في بيان: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا لمجلس الوزراء الليلة الماضية، بحضور وزير الحرب، ورئيس الأركان، ورئيس الموساد، ليعلن أن "إسرائيل قد حققت جميع أهداف عملية "الأسد الصاعد"، بل وأكثر من ذلك بكثير، وأزالت إسرائيل تهديدا وجوديا مباشرا مزدوجا - في المجالين النووي والصواريخ الباليستية".

ووفق البيان فقد "حقق الجيش سيطرة جوية كاملة على سماء طهران، وألحق أضرارا جسيمة بالقيادة العسكرية، ودمر عشرات الأهداف الحكومية المركزية الإيرانية"، مبينا أنه "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي أيضا ضربات قاصمة على أهداف حكومية في قلب طهران، مما أسفر عن مقتل المئات من عناصر الباسيج وتصفية عالم نووي كبير آخر".

دور أميركا فى القضاء على التهديد النووي الإيراني

وأعربت الحكومة الإسرائيلية عن شكرها "للرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب والولايات المتحدة على دعمهما الدفاعي ومشاركتهما في القضاء على التهديد النووي الإيراني".

وبناء عليه قالت الحكومة في بيانها: "في ضوء تحقيق أهداف العملية، وبالتنسيق الكامل مع الرئيس ترامب، وافقت إسرائيل على اقتراح الرئيس بوقف إطلاق النار الثنائي. سترد إسرائيل بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار".

 الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار

وطالبت المواطنين الإسرائيليين "الالتزام الصارم بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية حتى يتم تأكيد الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار".

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