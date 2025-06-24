استشهاد 51 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، اليوم الثلاثاء، بسقوط 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 32 من منتظري المساعدات.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن جثث 22 شخصًا وأكثر من 40 مصابًا نقلت إلى مستشفى العودة وسط قطاع غزة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على آلاف الفلسطينيين الذين حاولوا الحصول على مساعدات قرب حاجز "نتساريم" الذي يقيمه جيش الاحتلال وسط القطاع.

وأمس الإثنين استشهد ما لا يقل عن 53 فلسطينيًّا، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على كافة مناطق قطاع غزة.

واستشهد 11 فلسطينيًّا بنيران جيش الاحتلال في مراكز توزيع المساعدات غربي رفح.

كما استشهد 7 آخرين جرى انتشالهم من مناطق متفرقة شرق خان يونس.

واستشهد 4 فلسطينيين فى قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد اثنان متأثرين بإصابتهما في قصف سابق على خان يونس.

واستشهد فلسطينيان بنيران جيش الاحتلال على منتظري المساعدات بالقرب من محور نتساريم.

واستشهد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو النادي في حي الكرامة شمال غرب المدينة.

كما استشهد 3 آخرين جراء استهداف مجموعة مواطنين بالقرب من مدرسة الهاشمية شرق حي التفاح شرقي المدينة شمال القطاع.

واستشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون فى قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة شهاب فى جباليا البلد.

كما استشهد 3 فلسطينيين أشقاء فى قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين فى منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا.

واستشهد 11 فلسطينيا، وأصيب عدد كبير من الاصابات جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات بمنطقة الواحة غرب بيت لاهيا.

ويواصل جيش الاحتلال استهداف طالبي المساعدات من مراكز التوزيع التي أقامها في وسط وجنوب قطاع غزة، في ظل حصار محكم يفرضه على القطاع ويمنع إدخال المساعدات إليه.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا «كمائن المساعدات الإسرائيلية»، منذ 27 مايو الماضي إلى 467 شهيدا و3602 إصابة، وذلك بعد تسجيل ارتقاء 17 شهيدا وأكثر من 136 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جانبه، أصدر مستشفى العودة بالنصيرات بيانا، أمس الإثنين، أشار خلاله إلى أعداد ضحايا مراكز توزيع المساعدات.

وأوضح البيان أنه خلال الفترة من 9 إلى 21 يونيو 2025 ارتقى 75 شهيدًا (بينهم 8 أطفال)، وأصيب 740 فلسطينيا تراوحت إصابتهم بين خفيفة وخطرة.

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