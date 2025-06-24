ليبرمان: وقف إطلاق النار دون اتفاق واضح سيقودنا إلى حرب إيرانية أخرى قريبا

قال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيجدور ليبرمان، أن “وقف إطلاق النار دون اتفاق واضح سيقودنا إلى حرب أخرى خلال عامين أو 3 أعوام وفي ظروف أسوأ بكثير”.

وأضاف: النظام الإيراني لا يريد التنازل عن تخصيب اليورانيوم وإنتاج الصواريخ أو عن تمويل الإرهاب في المنطقة.

وتابع ليبرمان: الحدث في بئر السبع مؤلم ومرير للغاية رغم الإنجازات العسكرية المذهلة في الحرب ضد إيران.

وقبل وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له دمّر منصات إطلاق صواريخ غربي إيران، كانت جاهزة لإطلاق هجمات جديدة ضد الأراضي الإسرائيلية، على حد قوله.



وجاء في بيان نُشر على تطبيق "تيليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن الضربات الجوية نُفذت خلال الساعات الماضية، واستهدفت منصات صواريخ كانت ضمن دفعة الهجمات الأخيرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

وأكد البيان أن العملية جاءت ضمن جهود "الردع والدفاع" لمنع مزيد من الهجمات من داخل الأراضي الإيرانية.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 12 آخرين في الهجوم الصاروخي الإيراني على بئر السبع.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ذكرت أنه خلال ساعتين أطلقت إيران 11 صاروخا على إسرائيل في 5 دفعات.

ووثقت مقاطع مصورة مشاهد للدمار الكبير الذي لحق بمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل جراء الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة فجر اليوم الثلاثاء.

وأظهرت عدة صور ومقاطع مباني سكنية مدمرة وأضرارا كبيرة لحقت بالمركبات ووسائل النقل في عدة أحياء بالمدينة فجر اليوم.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، عن تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني واسع النطاق، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع التصعيد بين الطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.