الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد تعادلهما، تأهل إنتر ميامي وبالميراس إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية (فيديو)

إنتر ميامي، فيتو
إنتر ميامي، فيتو

كأس العالم للأندية، تأهل فريقا بالميراس ولإنتر ميامي لدور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية بعد تعادلهما 2 - 2 في المباراة التي أقيمت على ملعب هارد روك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لمونديال الأندية 2025.

 

وأحرز باولينيو لاعب بالميراس هدفًا لفريقه امام انتر ميامي في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني.

وأحرز ماوريسيو الهدف الثاني بالميراس في الدقيقة 87.

وأحرز تاديو أليندي لاعب إنتر ميامي، الهدف الأول لفريقه في مرمى بالميراس بالدقيقة 16.

وأحرز سواريز الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني.

 

تشكيل إنتر ميامي أمام بالميراس 

تشكيل بالميراس أمام إنتر ميامي 

6 أندية حسمت التأهل لدور الـ16 لكأس العالم للأندية 

وحسمت عدة أندية تأهلها إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 بعد مرور جولتين فقط، ولكن الإثارة لا تزال مستمرة والاحتمالات قائمة.

وكان فلامنجو أول من حسم تأهله إلى ثمن النهائي يليه بايرن ميونخ وذلك بعد حصد النقاط كاملة في أول جولتين.


وحسم باريس سان جيرمان وبوتافوجو تذكرة التأهل رسميًّا إلى المجموعة الثانية من مونديال الأندية ليزيد عدد الفرق المتأهلة لدور الـ16 لمسابقة مونديال الأندية إلى 6 فرق رسميًّا قبل استكمال منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

الفرق  المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية هي: فلامينجو البرازيلي، بايرن ميونخ الألماني، يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان بوتافوجو.

 

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

 

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.


المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

 

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 بالميراس البرازيلي انتر ميامي

مواد متعلقة

سواريز يحرز الهدف الثاني لإنتر ميامي في شباك بالميراس بعد مرور 70 دقيقة (فيديو)

إنتر ميامي يتقدم على بالميراس بهدف بالشوط الأول (فيديو)

رغم مباراة الأهلي وبورتو، إنفانتينو يتابع مباراة إنتر ميامي وبالميراس بكأس العالم للأندية (صور)

إنتر ميامي يحرز الهدف الأول في مرمى بالميراس بكأس العالم للأندية (فيديو)

شاهد، أجواء مشتعلة في ملعب هارد روك بمباراة إنتر ميامي وبالميراس بكأس العالم للأندية

بقيادة ميسي، التشكيل الرسمي لإنتر ميامي أمام بالميراس بكأس العالم للأندية

بقيادة ميسي، إنتر ميامي يصل إلى ملعب هارد روك استعدادا لمواجهة بالميراس بكأس العالم للأندية (فيديو)

بأعداد كبيرة، جماهير بالميراس تستعد لدخول إستاد هارد رود استعداد لمواجهة إنتر ميامي (فيديو)

الأكثر قراءة

غضب ميسي بعد انتهاء مباراة إنتر ميامي وبالميراس (فيديو)

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو

طالبات مدرسة بأسوان يستغيثون من تفتيش خادش للحياء بلجان الثانوية العامة وأولياء الأمور يناشدون المحافظ

أول تعليق من وسام أبو علي على تسجيله هاتريك بمونديال الأندية

شاهد، أهداف مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

هجوم صاروخي إيراني غير مسبوق على إسرائيل وارتفاع عدد القتلي في بئر السبع إلى 8 أشخاص وإصابة العشرات

بعد تعادلهما، تأهل إنتر ميامي وبالميراس إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية (فيديو)

نتنياهو: الهدنة مع إيران ستدخل تدريجيًا حيز التنفيذ خلال ساعات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
انفجارات تهز جنوب إسرائيل وجيش الاحتلال يرصد موجة سادسة من الصواريخ الإيرانية