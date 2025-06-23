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رياضة

كأس العالم للأندية، باريس سان جيرمان في مهمة صعبة أمام سياتل ساوندرز

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

كأس العالم للأندية،  يلتقي فريقا سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان في العاشرة مساء اليوم الاثنين بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية بختام دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أهمية مباراة سياتل ساوندرز لـ باريس سان جيرمان  


يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي في لقاء لا بديل فيه عن الفوز لمواصلة مشواره في البطولة لا سيما انه أحد أبرز المرشحين للقب وأي نتيجة غير إيجابية في مواجهة بطل أمريكا قد يُقصيه مبكرًا من البطولة.

كان باريس سان جيرمان تجمد رصيده عند 3 نقاط متساويًا مع بطل إسبانيا بينما انفرد الفريق البرازيلي بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وتذيّل سياتل المجموعة دون أي نقطة.

 

يمتلك باريس سان جيرمان كتيبة من النجوم العالميين على رأسهم عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي وكفاراتسخيليا. 

القناة الناقلة لمباراة بي اس جي ضد سوندرز في كأس العالم للأندية 


ويمكن مشاهدة مباراة سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان عبر منصة “DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.


وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة بتقنية SD.

 

بوتافوجو البرازيلي يحقق فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان


وحقق فريق  بوتافوجو البرازيلي فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان  بهدف دون رد في  المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول  ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة  كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا الفوز يضمن فريق بوتافوجو التاهل لدور ال16 من بطولة كأس العالم للأندية.


كما يعد بوتافوجو أول فريق ببطولة كأس العالم للأندية يحقق 6 نقاط في البطولة منذ انطلاقها.

وفاز أتلتيكو مدريد على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف.

 

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية بعد انتهاء الجولة الثانية 


وجاء ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان من كأس العالم للأندية 2025 بعد نهاية مباريات الجولة الثانية كما يلي:-

1-      بوتافوجو (6 نقاط)

2-      باريس سان جيرمان (3 نقاط)

3-      أتلتيكو مدريد (3 نقاط)

4-      سياتل ساوندرز (صفر)

 


يذكر أن النسخة الحالية من كأس العالم للأندية تقام للمرة الأولى بالنظام الجديد، بمشاركة 32 فريقًا موزعين على 8 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، على أن يقام النهائي يوم 13 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف" الشهير في ولاية نيوجيرسي.
 

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