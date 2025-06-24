اغتيال عالم نووي في طهران وسط انفجارات هي الأعنف منذ بدء الحرب

أفادت وسائل إعلام، باغتيال عالم نووي في طهران وسط انفجارات هي الأعنف منذ بدء الحرب.

وواصلت المقاتلات الإسرائيلية، الثلاثاء، تنفيذ غارات مكثفة على عشرات المواقع في أنحاء مختلفة من إيران، شملت العاصمة طهران، وفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



وجاء التصعيد الإسرائيلي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل تكثف استعدادتها لاحتمال تعرضها لهجمات صاروخية من الجانب الإيراني، وسط حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تصعيد محتمل.

ودوَّت سلسلة انفجارات قوية في طهران فجر الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة الإيرانية.



وهذه الانفجارات التي دوَّت في شمال طهران ووسطها تُعتبر من بين الأعنف التي تشهدها العاصمة الإيرانية منذ بدأت الحرب بين إيران وإسرائيل في 13 يونيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.