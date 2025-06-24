مصدر لوكالة "فارس": مقترح ترامب لوقف النار مع إسرائيل كاذب وإيران ستثبت زيفه ميدانيا خلال ساعات

أفاد مصدر مطلع لوكالة "فارس" الإيرانية بأن مقترح وقف إطلاق النار الذي روِّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كاذب ويهدف للتغطية على إذلال أمريكا في هجمات القواعد بالمنطقة".

وأضاف المصدر: "لم يُعرض على إيران أي اقتراح لوقف إطلاق النار، وستثبت إيران زيف هذا الادعاء ميدانيًّا للكيان الصهيوني خلال ساعات".

ورفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، التعليق لوسائل الإعلام على ما إذا كانت طهران قد وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشر على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" في وقت سابق أن إسرائيل وإيران اتفقتا على الدخول في وقف لإطلاق النار، وسيتم تنفيذه على مراحل خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

وأضاف ترامب لاحقًا أنه يتوقع أن يُنهي الاتفاق العنف بين البلدين بشكل دائم.

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