الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصدر لوكالة "فارس": مقترح ترامب لوقف النار مع إسرائيل كاذب وإيران ستثبت زيفه ميدانيا خلال ساعات

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفاد مصدر مطلع لوكالة "فارس" الإيرانية بأن مقترح وقف إطلاق النار الذي روِّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كاذب ويهدف للتغطية على إذلال أمريكا في هجمات القواعد بالمنطقة".

وأضاف المصدر: "لم يُعرض على إيران أي اقتراح لوقف إطلاق النار، وستثبت إيران زيف هذا الادعاء ميدانيًّا للكيان الصهيوني خلال ساعات".

ورفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، التعليق لوسائل الإعلام على ما إذا كانت طهران قد وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشر على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" في وقت سابق أن إسرائيل وإيران اتفقتا على الدخول في وقف لإطلاق النار، وسيتم تنفيذه على مراحل خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

وأضاف ترامب لاحقًا أنه يتوقع أن يُنهي الاتفاق العنف بين البلدين بشكل دائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وكالة فارس الإيرانية مقترح وقف إطلاق النار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعثة إيران لدى الأمم المتحدة

الأكثر قراءة

مصدر لوكالة "فارس": مقترح ترامب لوقف النار مع إسرائيل كاذب وإيران ستثبت زيفه ميدانيا خلال ساعات

مسؤول إسرائيلي: نقترب من "لحظة تاريخية" مع إيران والوقت الحالي مناسب للهجوم بشكل واسع على غزة

إيران تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "هيرمز" في سماء طهران وتعرض مشاهد لاحتراقها

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت منتظري المساعدات في غزة (فيديو)

بدلاء الأهلي لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

كشف كواليس التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ترفض التعليق على إعلان ترامب

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
اغتيال عالم نووي في طهران وسط انفجارات هي الأعنف منذ بدء الحرب