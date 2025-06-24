الثلاثاء 24 يونيو 2025
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خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: هناك إمكانية لإطلاق رشقات صاروخية من إيران نحو إسرائيل

صواريخ إيرانية، فيتو
صواريخ إيرانية، فيتو

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن هناك إمكانية لإطلاق رشقات صاروخية من إيران نحو إسرائيل.

وتواصلت المقاتلات الإسرائيلية، الثلاثاء، تنفيذ غارات مكثفة على عشرات المواقع في أنحاء مختلفة من إيران، شملت العاصمة طهران، وفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وجاء التصعيد الإسرائيلي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل تكثف استعدادتها لاحتمال تعرضها لهجمات صاروخية من الجانب الإيراني، وسط حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تصعيد محتمل.

دوَّت سلسلة انفجارات قوية في طهران فجر الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة الإيرانية.

وهذه الانفجارات التي دوَّت في شمال طهران ووسطها تُعتبر من بين الأعنف التي تشهدها العاصمة الإيرانية منذ بدأت الحرب بين إيران وإسرائيل في 13 يونيو.

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