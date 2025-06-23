شاهد، لقطات جديدة للصواريخ الإيرانية التي استهدفت قاعدة العديد بقطر

عرضت CNBC Arabia، لقطات جديدة لمجموعة متنوعة من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

تعرض قاعدة العديد لهجوم إيراني

وشهدت سماء العاصمة القطرية الدوحة، قبل قليل، حالة من التأهب القصوى، وفقا للقطات عرضتها CNBC Arabia، بعد تعرض قاعدة العديد العسكرية الأمريكية لهجوم نفذته مسيرات وصواريخ إيرانية.

الهجوم الإيراني: طائرات بدون طيار تستهدف القاعدة

وبحسب المعلومات الأولية، تم رصد أسراب من الطائرات المُسيرة والصورايخ الإيرانية تقترب من المجال الجوي الغربي للعاصمة، في اتجاه قاعدة العديد، إحدى أبرز القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية القطرية تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قبل أن تبلغ هدفها.

وأكد مسؤول أمريكي لشبكة ABC News أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر قد انتهى، بعد ساعات من التصعيد الذي شهدته سماء الدوحة، حيث تم اعتراض عدد من المسيرات والصواريخ الإيرانية من قبل الدفاعات الجوية القطرية.

وفي تطور متزامن، قال مسؤول أمريكي: إن القوات الأمريكية في العراق دخلت حالة تأهب قصوى تحسبًا لهجمات إيرانية انتقامية أو عمليات عبر وكلاء إقليميين، في ظل ترقب لردود محتملة على الضربات الأمريكية الأخيرة في إيران.

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