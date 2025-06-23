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خارج الحدود

واشنطن تكشف تفاصيل الهجوم الإيراني على قاعدة العديد وتنفي استهداف قواعد أخرى

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر، فيتو

نفى مسؤول عسكري أمريكي، مساء اليوم الإثنين، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، رصد أي هجمات إيرانية على قواعد أمريكية أخرى في المنطقة، باستثناء قاعدة العديد الجوية في قطر، والتي تُعد أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

الهجوم على قاعدة العديد: صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى

وبحسب مسؤولين أميركيين تحدثوا لرويترز، فإن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد تم باستخدام صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى، في تصعيد عسكري هو الأخطر منذ سنوات على الأراضي الخليجية.

 

لا خسائر بشرية في صفوف القوات الأميركية

وأكد المسؤولون أن الهجوم لم يُسفر عن أي خسائر بشرية بين أفراد القوات الأميركية، مشيرين إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لبعض المقذوفات، في حين يجري تقييم الأضرار المادية المحتملة داخل القاعدة.

 

قاعدة العديد.. موقع استراتيجي في قلب الخليج

وتقع قاعدة العديد الجوية في قطر على بعد نحو 30 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة، وتضم مقار قيادية مهمة، من بينها القيادة المركزية الأميركية المتقدمة، القيادة الجوية المركزية، قوة المهام المشتركة - سوريا، وتُعد ركيزة أساسية في العمليات الأميركية في الشرق الأوسط.

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