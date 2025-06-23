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انعقاد منتدى لتعزيز التعاون بين وكالات أنباء الصين وآسيا الوسطى

انعقاد منتدى لتعزيز
انعقاد منتدى لتعزيز التعاون بين وكالات أنباء الصين وآسيا

عقد منتدى وكالات أنباء الصين-آسيا الوسطى بمدينة أستانا في كازاخستان، حيث ضم مناقشات بشأن التعاون الإعلامي وتبني توافق..وباعتباره إحدى نتائج النسخة الثانية من قمة الصين-آسيا الوسطى التي اختُتمت حديثا، أطلقت وكالة أنباء (شينخوا) المنتدى واستضافته.

وحضر المنتدى رؤساء منافذ إعلامية من دول آسيا الوسطى الخمس وهم مجمع التلفزيون والإذاعة لرئيس كازاخستان ووكالة أنباء قيرغيزستان (كابار) ووكالة أنباء طاجيكستان (خوفار) ووكالة أنباء (ميديا تركمان) من تركمانستان ووكالة الأنباء الوطنية الأوزبكية

وخلال ترؤسه المنتدى، أشار فو هوا، رئيس وكالة أنباء شينخوا، إلى أنه في إطار التوجيه المشترك من الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة دول آسيا الوسطى، احتضنت التبادلات والتعاون بين الصين وآسيا الوسطى فرصة تاريخية جديدة ومهمة، ما يبشر بمستقبل واعد

وذكر فو أن وكالات الأنباء الست يقع على عاتقها مسؤولية والتزام تعزيز روح الصين-آسيا الوسطى، وتدعيم التنمية عالية الجودة للتعاون الإقليمي، وسرد قصص التعاون بين الصين وآسيا الوسطى بشكل جيد.

ودعا إلى تعزيز التبادلات الشعبية والثقافية والتعلم المتبادل بين الحضارات ودفع الابتكار والتعاون على المستوى التكنولوجي في المجال الإعلامي وتعميق الاتصالات بين وكالات الأنباء، من أجل الإسهام في بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وآسيا الوسطى.

وأشاد رؤساء وكالات أنباء آسيا الوسطى بشدة بالمنتدى لدوره المهم في تعزيز الفهم المتبادل والتعاون

وأعربوا عن عزمهم مواصلة تعميق التبادلات والتعاون مع وسائل الإعلام الصينية، من بينها وكالة أنباء (شينخوا)، وتعزيز روح الصين-آسيا الوسطى معا والإسهام في تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات وتحقيق تنمية مشتركة

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