فوائد بذور الشيا لإنقاص الوزن وتجديد الطاقة وشباب البشرة

فوائد بذور الشيا، في عالم التغذية في الآونة الأخيرة، ظهرت بذور الشيا كأحد أبرز الأطعمة الخارقة (Superfoods) التي ينصح بها خبراء الصحة والتغذية، نظرًا لما تحتويه من قيمة غذائية عالية وفوائد صحية متعددة.





أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد بذور الشيا مذهلة، فهي ليست مجرد مكون غذائي بسيط، بل هي مستودع غني بالعناصر المفيدة التي تدعم صحة الجسم على عدة مستويات.



وأضافت الدكتورة مروة أن إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي، بطريقة معتدلة ومتنوعة، يمكن أن يعود بفوائد كبيرة على صحة مختلف أجهزة الجسم، وكذلك البشرة.



القيمة الغذائية لبذور الشيا:

وأوضحت الدكتورة مروة أن بذور الشيا تحتوي على مجموعة غنية من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، منها:

الألياف الغذائية: تُعد بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للألياف، حيث تحتوي الملعقة الكبيرة (حوالي 28 جرامًا) على ما يقرب من 11 جرامًا من الألياف، أي ما يعادل 42% من الكمية الموصى بها يوميًا.

الأحماض الدهنية أوميجا-3: تحتوي على نسبة عالية من حمض ألفا-لينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميجا-3 النباتية المفيدة لصحة القلب والدماغ.

البروتين: تُعد مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي الكامل، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للنباتيين.

المعادن: غنية بالكالسيوم، الماغنيسيوم، الفوسفور، والبوتاسيوم، وهي معادن مهمة لصحة العظام والعضلات.

مضادات الأكسدة: تحتوي على مجموعة من المركبات المضادة للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات في الجسم.

الفوائد الصحية لبذور الشيا:

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وتستعرض الدكتورة مروة، أهم فوائد بذور الشيا للجسم، في السطور التالية:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

بفضل محتواها العالي من الألياف، تساعد بذور الشيا في تحسين عملية الهضم، وتمنع الإمساك عن طريق زيادة حجم البراز وتسهيل حركته داخل الأمعاء. كما أن تناولها بانتظام يساهم في تحقيق توازن في بكتيريا الأمعاء النافعة، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

المساهمة في فقدان الوزن:

تتميز بذور الشيا بقدرتها على امتصاص كمية كبيرة من الماء وتكوين جل هلامي عند نقعها، مما يمنح شعورًا بالامتلاء والشبع لفترة أطول. هذا الشعور يقلل من الرغبة في تناول الطعام بكميات كبيرة أو تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، وبالتالي يساعد في التحكم بالوزن أو إنقاصه.



دعم صحة القلب:

الأحماض الدهنية أوميجا-3 التي تحتويها بذور الشيا لها تأثير إيجابي على القلب، حيث تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL). كما تساهم الألياف والمركبات المضادة للأكسدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

التحكم في مستويات السكر في الدم:

أظهرت الدراسات أن تناول بذور الشيا قد يساعد في تثبيت مستويات السكر في الدم، خاصة بعد الوجبات. وذلك بسبب قدرتها على تقليل سرعة امتصاص الكربوهيدرات، مما يمنع حدوث ارتفاعات مفاجئة في نسبة السكر، وهو أمر مهم خاصة لمرضى السكري.

تحسين صحة العظام:

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الكالسيوم، الماغنيسيوم، والفسفور، وهي معادن ضرورية لصحة العظام والأسنان. وهي تعد بديلًا جيدًا لمصادر الكالسيوم الحيوانية خاصة للنباتيين أو لمن يعانون من حساسية الألبان.

مصدر طاقة طبيعي:

بفضل احتوائها على مزيج متوازن من الكربوهيدرات، البروتين، والدهون الصحية، تُعد بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للطاقة المستدامة، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للرياضيين ولمن يحتاجون إلى دفعة طاقة طبيعية أثناء اليوم.

تعزيز صحة الجلد ومحاربة الشيخوخة:

تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا دورًا مهمًا في محاربة علامات التقدم في السن والتجاعيد، من خلال تقليل الضرر الناتج عن الجذور الحرة. كما أن الأحماض الدهنية تساعد على ترطيب الجلد من الداخل وتعزيز مرونته.

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طرق استخدام بذور الشيا:

تتميز بذور الشيا بمرونة استخدامها في الأطعمة والمشروبات، ويمكن إضافتها إلى:

الزبادي أو الحليب كإضافة مغذية.

العصائر والمشروبات الباردة بعد نقعها.

المخبوزات مثل الخبز والكعك.

السلطات والشوربات.

تحضير بودينج الشيا مع الحليب والعسل أو الفواكه.

يمكن تناولها مطحونة أو كاملة، إلا أن النقع يساعد على تسهيل امتصاص العناصر الغذائية وتحسين الهضم.

أضرار الإفراط في استخدام بذور الشيا

على الرغم من فوائدها المتعددة، إلا أنه يجب الاعتدال في تناول بذور الشيا، خاصةً عند البدء في إدخالها إلى النظام الغذائي، وذلك لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الغازات الناتجة عن الألياف. كما ينصح بشرب كمية كافية من الماء معها لتجنب حدوث انسداد في الأمعاء.

ويُفضل استشارة الطبيب أو اختصاصي تغذية في حال تناول أدوية لتخفيف سيولة الدم أو في حالة وجود مشاكل في الجهاز الهضمي.

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