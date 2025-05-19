فوائد بذور الشيا، مهمة لمرضى السكر وتقوى العظام وتقلل الالتهابات

فوائد بذور الشيا، بذور الشيا من الحبوب التى انتشرت بشكل واسع فى عصرنا الحالى على الرغم من وجودها من زمن بعيد د، وأصبح يزداد الإقبال على تناولها خاصة من قبل الفتيات.

وفوائد بذور الشيا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والألياف بجانب العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن بذور الشيا من الأغذية الخارقة التي نالت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل قيمتها الغذائية العالية ومحتواها الغني بالعناصر المفيدة، وتعود أصول بذور الشيا إلى أمريكا الوسطى، حيث كانت تستخدم منذ آلاف السنين من قبل حضارات المايا والأزتيك كمصدر للطاقة والغذاء.

القيمة الغذائية الموجودة في بذور الشيا

وأضافت استشارى التغذية العلاجية، تحتوي بذور الشيا على كميات عالية من العناصر الغذائية، رغم صغر حجمها، فهي غنية بالألياف، والبروتينات، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى معادن مثل الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الزنك والفوسفور، وفي ملعقتين كبيرتين (حوالي 28 غرامًا)، تحتوي الشيا على:

11 غرامًا من الألياف

4 غرامات من البروتين

9 جرامات من الدهون (منها 5 غرامات أوميجا 3)

18% من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم

30% من المغنيسيوم

30% من المنجنيز

فوائد بذور الشيا للصحة

فوائد بذور الشيا للصحة

وتابعت، أن من فوائد بذور الشيا التى تدفع لتناوله الآتي:

بفضل محتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان، تعمل بذور الشيا على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقي من الإمساك ويحسن من صحة القولون، كما أن الألياف تساعد في الحفاظ على شعور الشبع لفترة أطول، مما يساهم في التحكم بالوزن.

تعتبر بذور الشيا من أفضل المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3، وخاصة حمض ألفا-لينولينيك، الذي يساهم في تقليل الالتهابات، وخفض مستويات الكوليسترول، ودعم صحة القلب والدماغ.

أظهرت الدراسات أن استهلاك بذور الشيا بانتظام قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، من خلال خفض ضغط الدم، تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول الجيد، كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيها على تقليل الضرر التأكسدي الذي يصيب خلايا القلب.

بفضل احتوائها على الكالسيوم، الفوسفور، والمغنيسيوم، فإن بذور الشيا تدعم صحة العظام والأسنان، وتساعد في الوقاية من هشاشة العظام، خاصة للأشخاص الذين لا يستهلكون منتجات الألبان.

تساعد بذور الشيا في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الإنسولين، كما أن الألياف والبروتين الموجودين فيها يساهمان في استقرار مستويات الجلوكوز بعد الوجبات.

في ثقافات قديمة مثل حضارة الأزتيك، كان المحاربون يستهلكون بذور الشيا قبل المعارك لما تمنحه من طاقة، واليوم، تستخدم من قبل الرياضيين كمصدر طبيعي للطاقة والنشاط قبل التمارين، بفضل محتواها من البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات البطيئة الامتصاص.

تلعب بذور الشيا دور في برامج إنقاص الوزن بسبب قدرتها على امتصاص السوائل والتوسع داخل المعدة، مما يعطي شعور بالامتلاء والشبع، كما أن الألياف تقلل من الرغبة في تناول الطعام، وتبطئ من عملية الهضم.

بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساعد على تقليل ظهور علامات التقدم في السن، ويحافظ على صحة البشرة ونضارتها، كما أن أوميجا 3 تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة وتقليل الالتهابات الجلدية.

كيفية تناول بذور الشيا

وأوضحت استشارى التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول بذور الشيا بعدة طرق منها:-

إضافتها إلى العصائر أو الزبادي أو الشوفان.

رشها فوق السلطات أو الحساء.

خلطها بالماء لتكوين "جيل الشيا" وتناوله مباشرة.

استخدامها كمكون في المخبوزات أو الحلويات الصحية.

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