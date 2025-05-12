فوائد بذور الشيا، لضبط مستويات السكر والحفاظ على القلب

فوائد بذور الشيا، في السنوات الأخيرة، ازدادت شعبية بذور الشيا بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم، وأصبحت تصنف ضمن قائمة "الأغذية الخارقة" (Super foods). وترجع هذه السمعة إلى الفوائد الصحية العديدة التي تقدمها هذه البذور الصغيرة، والتي كانت تُستخدم منذ القدم في حضارات مثل الأزتيك والمايا كمصدر للطاقة والغذاء.

بذور الشيا هي بذور نبات الـ"سالفيا هيسبانيكا" (Salvia hispanica)، وهي نبتة موطنها الأصلي في المكسيك وأمريكا الوسطى. وتتميز هذه البذور بلونها الأسود أو الرمادي، وحجمها الصغير، وقيمتها الغذائية العالية، نظرا لما تحتوي عليه من العديد من المغذيات الطبيعية، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.

أكدت الدكتورة مروة كمال اخصائية التغذية العلاجية، أن بذور الشيا تعتبر إضافة رائعة للنظام الغذائي الصحي، فهي تجمع بين العناصر الغذائية الأساسية والفوائد الصحية المتعددة، لمختلف أجهزة الجسم، حتى الحيوي منها؛ وعلى رأسهم القلب والجهاز الهضمي.

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أهم فوائد بذور الشيا بالتفصيل من الجوانب الغذائية، والصحية، والطبية، بالإضافة إلى استخداماتها المختلفة في الحياة اليومية.

أولًا: القيمة الغذائية لبذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على مجموعة غنية ومتنوعة من العناصر الغذائية، وهي مصدر نباتي ممتاز لكل من:

الألياف: تحتوي ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا على حوالي 10 جرامات من الألياف، أي ما يعادل 35% من الاحتياج اليومي للبالغين.

الأحماض الدهنية أوميجا-3: تُعد من أغنى المصادر النباتية بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، الذي يساعد في حماية القلب.

البروتين: تحتوي على كمية لا بأس بها من البروتين النباتي الكامل، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للنباتيين.

الفيتامينات والمعادن: مثل الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والزنك، والبوتاسيوم، والفيتامينات B1 وB2 وB3.

ثانيًا: فوائد بذور الشيا لصحة الجسم

بذور الشيا

وفي السطور التالية، تستعرض الدكتورة مروة، أهم فوائد بذور الشيا لصحة مختلف أجهزة الجسم.

1. تحسين صحة القلب

بذور الشيا غنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3، والتي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. كما أن الألياف القابلة للذوبان تساعد على خفض ضغط الدم وتنظيم مستوى الدهون في الدم.

2. دعم الجهاز الهضمي

تُعد بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للألياف، والتي تساعد على تعزيز عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، وبالتالي الوقاية من الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي. كما أن الألياف تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

3. المساعدة في التحكم في الوزن

بفضل محتواها العالي من الألياف والبروتين، تساعد بذور الشيا على تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية على مدار اليوم. عند خلطها مع الماء أو الحليب، تمتص البذور السائل وتكوّن مادة هلامية، تعزز الامتلاء في المعدة وتقلل من الرغبة في تناول الطعام.

4. تنظيم مستويات السكر في الدم

بذور الشيا تساهم في إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يساعد على تنظيم مستويات الغلوكوز، وهو أمر مفيد جدًا لمرضى السكري من النوع الثاني. كما أن تناول بذور الشيا ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يقلل من مقاومة الأنسولين.

5. تحسين صحة العظام

بذور الشيا تحتوي على كميات عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن ضرورية للحفاظ على كثافة العظام وقوتها. لذا فهي خيار مناسب للنباتيين أو الأشخاص الذين لا يتناولون منتجات الألبان.

6. تعزيز الطاقة وتحسين الأداء الرياضي

تحتوي بذور الشيا على مزيج من الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والدهون الصحية، مما يجعلها مصدرًا مستدامًا للطاقة. الرياضيون يفضلون تناولها قبل التمارين أو المسابقات لزيادة التحمل البدني.

ثالثًا: استخدامات بذور الشيا

1. في الطهي

يمكن استخدام بذور الشيا في تحضير مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل العصائر، الزبادي، المخبوزات، أو صنع "بودينغ الشيا"، وهو طبق مشهور مصنوع من بذور الشيا المنقوعة في حليب نباتي أو حيواني.

2. كبديل للبيض في الوصفات النباتية

عند مزج ملعقة من بذور الشيا المطحونة مع ثلاث ملاعق ماء وتركها لبضع دقائق، يتكوّن خليط هلامي يمكن استخدامه كبديل للبيض في وصفات الخَبز النباتية.

3. في العناية بالبشرة

بفضل محتواها من مضادات الأكسدة، تستخدم زيوت الشيا المستخلصة أحيانًا في مستحضرات التجميل الطبيعية لترطيب البشرة وتقليل الالتهابات.

رابعًا: أضرار الإفراط في استخدام بذور الشيا

فوائد بذور الشيا

أشارت الدكتورة مروة، أنه رغم فوائدها العديدة، ورغم أن بذور الشيا تُعتبر من الأطعمة الآمنة والمفيدة جدًا، إلا أن لها بعض الأضرار أو الآثار الجانبية المحتملة التي يجب الانتباه لها، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو بطريقة غير صحيحة.

فقد تسبب بذور الشيا بعض الآثار الجانبية لدى بعض الأشخاص مثل:

الانتفاخ والغازات بسبب محتواها العالي من الألياف، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة فجأة.

خطر الاختناق: إذا تم تناولها جافة دون نقعها في الماء أو السوائل، قد تتمدد بسرعة وتسبب صعوبة في البلع.

الحساسية: رغم ندرة ذلك، قد يعاني البعض من ردود فعل تحسسية تجاه الشيا.

ينصح دائمًا بإدخالها تدريجيًا إلى النظام الغذائي، وشرب كمية كافية من الماء معها.

وإليك أبرز الأضرار الناتجة عن الإفراط في استخدام بذور الشيا:

1. اضطرابات في الجهاز الهضمي

بذور الشيا غنية جدًا بالألياف، ومع أن ذلك مفيد للهضم، إلا أن تناوُل كميات كبيرة منها بشكل مفاجئ، خاصة دون شرب كميات كافية من الماء، يمكن أن يسبب:

انتفاخًا

غازات

إمساكًا أو إسهالًا

تقلصات في البطن

لذلك من الأفضل زيادة الكمية تدريجيًا مع الحرص على شرب الماء.

2. خطر الاختناق

عند تناول بذور الشيا جافة ثم شرب الماء مباشرة، فإنها قد تنتفخ بسرعة داخل المريء وتشكل مادة هلامية قد تعيق البلع، خاصة لدى الأطفال أو كبار السن أو من يعانون من مشاكل في البلع. لتفادي ذلك، يجب دائمًا:

نقعها في سائل (ماء، حليب، عصير) قبل التناول.

أو خلطها داخل الطعام أو المشروبات.

3. الحساسية

رغم أن حالات حساسية الشيا نادرة، إلا أنها ممكنة. وقد تظهر الأعراض على شكل:

طفح جلدي

حكة

صعوبة في التنفس

تورم في الفم أو الحلق

في حالة ظهور هذه الأعراض، يجب التوقف عن تناولها فورًا واستشارة الطبيب.

4. تأثير على مرضى بعض الحالات الصحية

مرضى ضغط الدم المنخفض: تحتوي بذور الشيا على مركبات تساعد على خفض ضغط الدم، لذا قد تسبب هبوطًا إضافيًا لدى من يعانون أصلًا من انخفاض الضغط.

مرضى السكري: رغم أنها مفيدة لتنظيم السكر، إلا أن تناولها بالتزامن مع أدوية خافضة للسكر قد يؤدي إلى انخفاض مفرط في مستوى السكر (نقص سكر الدم).

الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم (مثل الوارفارين): بسبب احتوائها على أوميجا-3، قد تزيد من خطر النزيف عند استخدامها بكميات كبيرة.

5. السعرات الحرارية

رغم أن بذور الشيا منخفضة الكربوهيدرات، إلا أنها ليست خالية من السعرات. والإفراط في تناولها، خاصة مع العصائر أو العسل، قد يؤدي إلى زيادة غير مقصودة في الوزن.

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