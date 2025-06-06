شروط تقديم اللحوم لطفلك حفاظا على صحته

عيد الأضحى المبارك هو عيد اللحمة، حيث تكثر الأضاحى أو تقوم الأسر المصرية بشراء اللحوم وتناولها بكميات خلال أيام العيد.

واللحوم من الأكلات المهمة التى تقوى الجسم وتساعد فى علاج الإنيما وبناء العضلات لذا تحرص الأمهات على تقديمها للأطفال دون الوعى بالكميات والشروط التى تناسب الصغار.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن العديد من الأطفال كل عام يصابوا بعد ميكروبية أو طفيليات بسبب تناول لحوم نيئة أو غير مطهية بشكل جيد، وللاسف اللحوم بها ديدان وبكتيريا مثل السالمونيلا التى تسبب تسمم غذائى يبدأ بأعراض بسيطة ولكن ينتهى بالذهاب إلى المستشفى.

شروط تقديم لحوم العيد للأطفال

وأضاف عبد الحميد، أنه لتفادى ما ذكرناه يجب اتباع بعض النصائح عند تقديم لحوم العيد للأطفال، منها:-

عدم تذوق الأطفال لأي نوع أو قطعة لحم قبل أن تنضج تماما

ممنوع تقديم الفتة بالسمن البلدي والمرق الثقيل للأطفال لأن معدتهم ضعيفة.

ممنوع تقديم لحوم دسمة أو مشبعة بالدهون للأطفال.

يجب عدم خلط اللحوم بالمشروبات الغازية أو البطاطس المقلية.

يجب غسل اللحم قبل الطهى وغسل ادوات التقطيع أيضا لضمان عدم وجود أى بكتيريا.

يجب تقديم اللحوم بكميات قليلة مع الأرز والخضروات والسلطة للصغار مع التأكد من أن اللحوم ناضجة بشكل كامل.

يفضل اختيار قطع اللحوم الحمراء قليلة الدهون لأن معدة الطفل وقولونه تتحسس سريعا من الدهون ما يسبب لهم أعراض مزعجة.

يجب مراقبة الطفل عقب تناول اللحوم، وعند ظهور أى أعراض عليه مثل سخونة أو مغص أو قيء أو اسهال، يجب التوجه إلى طبيب مختص على الفور.

شروط تقديم لحوم العيد للأطفال

واللحوم الحمراء فى عيد الاضحى المبارك إما أن تكون لحم ضأن أو لحم كندوز أى عجالى، ولكل منهما مذاق مميز وعشاق كثيرون ولكن هناك قطع من اللحوم تكون لذيذة وصحية وخالية من الدهون وبالتالى لا مانع من تناولها خلال أيام العيد.

أفضل أنواع اللحوم الصحية وشروط تناولها

وبالنسبة للحوم الضأن يفضل تناول قطع من الرقبة أو الفخذة فهى ذات مذاق مميز وقليلة الدهون، ويفضل تناولها مسلوقة أو روستوف فى الفرن بدون إضافة اى مواد دهنية، أما بالنسبة للحم الكندوز فهى أفضل وأصح وتقدم مسلوقة أو روستوف فى الفرن وهى قليلة الدسم ولها مذاق مميز.

ويجب تناول وجبة دجاج خلال أيام العيد، حيث يجب عدم تناول اللحوم الحمراء يوميا خلال أيام العيد حيث يفضل تخصيص يوم لتناول الكفتة بالبرغل أو كفتة الأرز أو كفتة الدجاج، ويفضل أيضا تناول وجبة دجاج خلال أيام العيد لراحة المعدة وحفاظًا على الصحة لأنه لا يجوز تناول اللحوم الحمراء يوميا.

وتناول اللحوم فى عيد الأضحى المبارك يحب أن يكون بحدود وبدون إفراط حفاظا على الصحة لأن اللحوم تحتوى على نسبة عالية من الدهون التى تهدد صحة القلب والشرايين.

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