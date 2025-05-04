سلوكيات تظن الأمهات أنها صحيحة تضر بالطفل ونموه

تحرص الأمهات على تربية الصغار بشكل جيد حيث الثواب والعقاب والمكافأة بجانب التغذية السليمة حفاظا على نموه الجسدى وحفاظا على تركيزه.

ولكن هناك بعض التصرفات أو السلوكيات التى تفعلها الأمهات مع الصغار وتظن أنها لصالحه ولكنها للأسف تؤثر على سلوكه ونموه وتطوره بشكل سلبي.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، ان هناك تصرفات تفعلها الأمهات تظن أنها بذلك أم واعية وجيدة، ولكنها لا الحقيقة تعتبر هذا التصرفات تؤذى الطفل جسديا ونفسيا.

سلوكيات تظن الأمهات أنها جيدة ولكنها تضر بصحة الطفل

وأضاف عبد الحميد، أن من هذه التصرفات:

الباس الطفل ملابس ثقيلة فى الصيف أو حرمانه من التكييف حتى لا يصاب بالبرد ولكن هذا يعرضه للسخونية وضربات الشمس.

إعطاء أدوية للطفل، بدون استشارة طبية مثل خافض الحرار أو مضاد حيوى، وهذا يضعف مناعة الطفل ويعود جسده على الأدوية.

مكافئة الطفل بالشيكولاتة أو العصائر الجاهزة، وهذا يزرع عادة تغذية خاطئة ويزيد من فرص الإصابة بالسمنة والسكر.

البوح بأسرار الطفل أمام اى شخص والضحك على أخطائه أما الصيوف، وهذا يكسر ثقته فى نفسه، ويشعره بالإهانة.

ترك الطفل يشاهد الكرتون واليوتيوب بالساعات حتى يصمت ويهدأ، وهذا للأسف يؤثر على نمو دماغه ومهاراته الاجتماعية.

عندما يبكى تقول له "اسكت الناس هتضحك عليك"، أو “العيب على الولد اللي بيعيط”، وهذا يبكبت مشاعره ويعلمه أن التعبير ضعف.

عدم تركه ليتحرك كثير أو يتوسخ أو يجرب أشياء جديدة، يمنع تطوره الحركي والعقلي.

الضغط عليه أن يكون الأول دائما، أو مقارنته بأحد، لأن ذلك يولد التوتر، ويجعله يشعر بأنه مهما فعل لم يكفى توقعات والديه.

سلوكيات خاطئة

نصائح مهمة للتعامل مع إلحاح وعناد الطفل

إن التعامل مع إلحاح الأبناء عند رفض طلباتهم يتطلب الصبر والتفهم، وهناك بعض النصائح التى تساعد فى التعامل مع إلحاح وعناد الطفل، منها:

الاستماع الجيد: تأكدى من أنك تستمعين إلى ما يقوله أبناؤك وتفهم أسبابهم لطلب هذا الأمر وتفهم كل جوانب الطلب قبل رفضه، وأحيانًا يحتاج الأبناء فقط إلى الشعور بأنهم مسموعون ومفهومون.

التفسير الواضح: قدمي لهم أسبابا واضحة ومنطقية لرفضك، حاولى أن تشرحي لهم لماذا لا يمكن تلبية طلبهم في الوقت الحالي أو ما هي العوامل التي تؤثر على قرارك للرفض بشكل دائم؟.

الثبات على القرار: من المهم أن تكونى حازمة وثابتة في قرارك، وإذا تراجعتِ عن قرارك نتيجة للإلحاح، فقد يتعلم الأبناء أن الإلحاح يؤدي إلى الحصول على ما يريدون.

التعاطف والتفهم: أظهري لهم أنك تفهمين مشاعرهم وأنك تتعاطفين معهم، وأكدي لهم حبك لهم بكلام مؤكد، مثل أنا بحبك ولكنك لا تزالين متمسكة بقرارك لسبب وجيه، هذا يساعد في تقليل الشعور بالإحباط والغضب لديهم.

تقديم بدائل: حاولي تقديم بدائل معقولة قد تكون مقبولة لدى الأبناء، على سبيل المثال، إذا كانوا يريدون شيئًا باهظ الثمن، قد تعرضين عليهم بديلًا أقل تكلفة أو تأجيل الشراء إلى وقت لاحق.

تعزيز السلوك الإيجابي: اشكريهم عندما يتقبلون الرفض بدون إلحاح، واثنِي على سلوكهم الإيجابي، هذا يعزز لديهم التصرف بشكل ناضج في المستقبل.

استخدام الحوافز: في بعض الحالات، يمكن استخدام نظام حوافز لتشجيع الأبناء على قبول الرفض بدون إلحاح، على سبيل المثال، يمكن منحهم نقاطًا مقابل التصرف الجيد والتي يمكن استبدالها بشيء يرغبون فيه لاحقًا.

توجيه الاهتمام لأشياء أخرى: حاولى توجيه اهتمامهم إلى أنشطة أو اهتمامات أخرى يمكن أن تشغلهم وتخفف من تركيزهم على الطلب الذي تم رفضه.

تعليم الصبر والتقدير: علميهم قيمة الصبر وكيف يمكن أن يؤدي الانتظار إلى نتائج أفضل في المستقبل، قد يكون من المفيد مشاركة قصص شخصية أو أمثلة عن كيفية تعلمك لهذه القيم.

البقاء هادئة، حافظي على هدوئك وتحكمي في مشاعرك، إذا رأى الأبناء أنك تتعاملين مع الموقف بهدوء واتزان، فقد يتعلمون تقليد هذا السلوك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.