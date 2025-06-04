أعراض النخالة البيضاء عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج

أعراض النخالة البيضاء عند الأطفال، النخالة البيضاء من الإصابات الجلدية الشائعة التى تصيب الأطفال عادة مايقلق الأمهات كثيرا.

وأعراض النخالة البيضاء، عديدة وقد تجهلها العديد من الأمهات، مايدفعهن باستشارة طبيب مختص لمعرفة أسبابها وعلاجها سريعا.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن النخالة البيضاء عبارة عن علامات بيضاء تظهر في وجه الأطفال لها أسباب عديدة، وهي حالة جلدية بسيطة وشائعة جدا في الأطفال، خاصة من سن 3 حتى 12 سنة.

أعراض النخالة البيضاء عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن النخالة البيضاء هي بقع لونها أفتح من لون الجلد الطبيعي، وغالبا تظهر على الخدين أو حول الفم، ويكون سطحها جاف قليلا، واحيانا تتقشر قليلا، وهى مختلفة تماما عن البهاق لأن احيانا تظن الأمهات أن النخالة البيضاء بهاق ولكن هذا غير حقيقي.

أسباب ظهور النخالة البيضاء

وتابع، أن هناك أسباب عديدة لظهور النخالة البيضاء عند الأطفال، منها:-

جفاف الجلد، وهو السبب الأساسي، وخاصة في الشتاء أو مع استخدام صابون قاسي.

التعرض للشمس بدون استخدام واقي، واحيانا كثيرة تؤثر الشمس على مناطق محددة من الجلد، فيصبح لونها أفتح عن الطبيعي.

نقص بعض الفيتامينات، مثل فيتامين D أو الكالسيوم.

استجابة مناعية بسيطة، والجلد احيانا يتفاعل مع البيئة أو حتى بعد التهابات خفيفة.

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، أن النخالة البيضاء غير خطيرة، وغير معدية، ولا يوجد منها أي خوف، ولكن المهم أن نميزها عن البهاق أو أمراض أخرى يمكن أن تكون شبيهة.

علاج النخالة البيضاء

وأضاف عبد الحميد، أن طرق علاج النخالة البيضاء عديدة، منها:-

استخدام مرطب مناسب يوميا.

وضع واقي شمسى للأطفال في أي خروجة صباحية.

استخدام كريم خفيف مضاد للالتهاب حسب الحالة.

علاج نقص الفيتامينات بالجسم.

وأكد الدكتور تامر، على أن اغلب الحالات تتحسن بعد العلاج خلال شهور قليلة، ولكن لو بدأت البقع تنتشر بسرعة، أو لونها أصبح أبيض بشكل قوي وواضح، أو الطفل بدأ يشكو من حكة بها أو التهاب، يجب الكشف الطبى على الفور.

أعراض النخالة البيضاء عند الأطفال

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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