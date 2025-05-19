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صحة ومرأة

احذري.. مخاطر تحيط بطفلك يوميا تنبهى لها

الأطفال، فيتو
الأطفال، فيتو

مع بداية تحرك الأطفال الرضع تبدأ المخاطر تحيط بهم وهو ما يجعل كل أم مسئولة عن وضع طفلها نصب عينيها لحمايته من الصدمات والعبث فى الكهرباء والمراوح وغيرها.

وتحرص الأمهات كثيرا خلال هذه الفترة على مراقبة الصغار وعدم تركهم بمفردهم حتى لا يتعرضوا لأدنى خطر قد يهدد حياتهم.

مخاطر تحيط بالأطفال تهدد حياتهم

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك مخاطر تحيط بالصغار قد تهدد حياتهم، منها:

  • بلع أشياء صغيرة، مثل العملات، البطاريات، أو لعب صغيرة، ويمكن تسبب اختناق أو تسمم.
  • اللعب بأكياس بلاستيك، يمكن ارتداء الكيس على وجهه ويختنق في ثواني.
  • القفز على السرير أو الكنبة، فى حالة سقوط الطفل بشكل خاطئ، يمكن أن يصاب بصدمه على رأسه ويحدث له نزيف داخلي.
  • شرب مواد خطيرة، مثل الكلور أو البرفانات أو أدوية، وهى يمكن أن تسبب تسمما خطيرا جدا.
  • اللعب في البلكونة أو على السلم، ويمكن سقوط الأطفال من الأماكن العالية من وهى من أكثر أسباب الوفاة.
  • إدخال أشياء في الفيشة، مثل دبوس أو سلك، ويمكن أن يسبب صدمة كهربائية قاتلة.
  • الاختباء في أماكن مغلقة، مثل الغسالة أو الثلاجة، ويمكن أن يحبس ويختنق، بدون أن يدرى به أحد.
  • شرب ماء بارد جدا بعد اللعب أو السخونية، يمكن أن يسبب تقلصا في عضلة القلب أو توقفا مفاجئا.
  • الجري في الشارع أو بين السيارات، يمكن أن يحدث له حادث في لحظة.

 

مخاطر تحيط بالصغار 
مخاطر تحيط بالصغار، فيتو

 

  • اللعب بالنار أو الولاعة، ما يسبب حروقا أو حرائق يمكن أن تحدث بسهولة جدا.
  • الغطس في الماء بدون رقابة، وذلك يمكن أن يكون فى طبق عميق أو البانيو، ويمكن أن يغرق الطفل في دقائق.
  • لبس كوفيات أو سلاسل طويلة، يمكن أن تشتبك في شيء ويختنق الطفل.
  • القفز من أماكن عالية، مثل السرير أو الدولاب، ما يشكل خطورة على العمود الفقري والرقبة.
  • السكوت على ضيق النفس أو التعب، يمكن أن تكون حساسية أو ربو، وهو ما يحتاج لتدخل فوري حتى لا يتعرض الطفل للاختناق.

وأضاف عبد الحميد، أن هذه المخاطر يجب على كل أم التنبه لها لأنها تسبب كوارث يمكن أن تصل إلى الوفاة، لذا يجب على كل أم الاهتمام بالبناء جيدا حفاظا على حياتهم.

 

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الأطفال الأطفال الرضع مخاطر تحيط بطفلك يوميا تنبهى لها الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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