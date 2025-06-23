الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أكسيوس: ترامب لا يريد مواصلة ضرب إيران إلا في هذه الحالة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكر موقع "أكسيوس" عن مسئول أمريكي قوله: إن الرئيس دونالد ترامب لا يريد مواصلة ضرب إيران، لكنه سيفعل إن استهدفت القواعد الأمريكية.


وحسبما نقل "أكسيوس" عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين فإن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا عقب ضرب المنشآت الإيرانية "أن هدفه التالي هو التوصل لاتفاق مع إيران".

كذلك فقد ذكر مسؤول أمريكي للموقع أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف "بعث رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبلغه فيها أن العملية الأمريكية ضربة واحدة".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "ويتكوف أكد لعراقجي أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى إلى حل دبلوماسي وتريد من إيران العودة إلى المفاوضات بعد ضرب المنشآت النووية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس دونالد ترامب ضرب إيران القواعد الأمريكية رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الخارجية الإيراني

مواد متعلقة

بعد ضرب منشآت إيران النووية، ترامب يعلن عودة قاذفات "B-2" إلى قاعدتها

ترامب يعلن عودة قاذفات B-2 إلى قواعدها بعد ضرب منشآت إيران النووية

خبير إستراتيجي يرد على ترامب: تغيير النظام الإيراني مسألة شديدة التعقيد

ترامب: حرمنا ‎إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت

الأكثر قراءة

الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة بورتو البرتغالي

البلطي يواصل الارتفاع، سعر السمك اليوم في سوق العبور

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 22، ثريا توافق على الزواج من راشد

كأس العالم للأندية، مانشستر سيتي يتقدم على العين الإماراتي بثلاثية في الشوط الأول

اللهم أجرني في مصيبتي، أول تعليق من والد ضحايا مذبحة فيلا الشروق

إعلام عبري: إسرائيل مستعدة لإنهاء الحرب مع إيران بشرط

ماذا يحدث لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ إجابات عن 5 أسئلة حرجة

لقطات لعملية "مطرقة الليل" توضح كيف خدعت أمريكا إيران وهاجمتها (فيديو)

خدمات

المزيد

4 جنيهات انخفاضًا في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

أسعار اللحوم اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 22- 6- 2025

أسعار السكر اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يجتمع مع فريقه للأمن القومي ظهر اليوم