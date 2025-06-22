أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتعاقد مش شركة ملابس عالمية، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبورتو، جون إدوارد يرفض التجديد لـ عبدالله السعيد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن نادي الزمالك عن إتمام التعاقد رسميًا مع شركة ملابس عالمية، ليصبح الزي الرياضي الرسمي لنادي الزمالك، ولجميع فرقه الرياضية خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا غاليا على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على أرضية ستاد لينكولن فاينانسيال فيلد ضمن الجولة الثانية، للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

أكدت قناة أبو ظبي الرياضية، اليوم الأحد، على إلغاء الحصة التدريبية لفريق بورتو البرتغالي، قبل مواجهة النادي الأهلي، المقرر لها الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، أن النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب نابولي الإيطالي الجديد، طالب إدارة ناديه بضم زميله السابق في مانشستر سيتي، جاك جريليش، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

عقد نادي الزمالك اليوم الأحد بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن افتتاح أكاديميات النادي لكرة القدم هناك، وذلك ضمن خطة مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب لنشر وتوسيع قاعدة الأكاديميات الخاصة بالقلعة البيضاء داخل مصر وخارجها.

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن جون إداورد المدير الرياضي، يرفض التجديد لـ عبد الله السعيد بطلباته المادية الحالية.

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن هناك اتجاها لحسم صفقة التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي عقب العودة من الولايات المتحدة عقب خوض خوض كأس العالم للأندية، حيث تواصل الأهلي مع اللاعب من أجل الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد معه، على أن تشهد الساعات القادمة جلسة مع مسؤولي البنك لحسم الصفقة وضم اللاعب رسميًا.

أخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم، الاتحاد الأفريقي "كاف" بمشاركة ناديى الأهلى وبيراميدز في النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا كأول وثان مسابقة الدورى المصرى في الموسم الماضى 2024- 2025، كما سيشارك ناديا الزمالك "بطل كأس مصر" والمصرى "صاحب المركز الرابع في جدول الدورى" في الكونفدرالية الأفريقية.

عقد ريبيرو مدرب الأهلي جلسة مع المالي أليو ديانج لاعب الفريق من أجل تجهيزه لمباراة بورتو التي يقترب من التواجد فيها أساسيا على حساب مروان عطية الذي يغيب عن المباراة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم سيكون خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وذلك بعد إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد.

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