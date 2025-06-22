تأكيدا لـ فيتو.. الزمالك يعلن التعاقد مع شركة ملابس عالمية

أعلن نادي الزمالك عن إتمام التعاقد رسميًا مع شركة ملابس عالمية، ليصبح الزي الرياضي الرسمي لنادي الزمالك، ولجميع فرقه الرياضية خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

ونجح أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بناءً على تفويض من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب،في إتمام هذا الأمر

وكانت فيتو أكدت يوم 7 يونيو الجاري أن الزمالك أنهى الاتفاق مع شركة ملابس عالمية، ولقراءة الخبر اضغط هنا

الزمالك يعلن التعاقد مع شركة ملابس جديدة

ويعد هذا هو الملف الأول للمدير الرياضي الجديد للنادي، والذي عمل عليه بالتعاون مع أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة منذ توليه المهمة، ولن يتحمل نادي الزمالك أي أعباء مالية طوال مدة التعاقد.

ومن المقرر، وفقًا لبنود التعاقد، الإعلان خلال الأيام المقبلة عن الزي الرسمي الجديد، وفقًا للتصاميم المتفق عليها، والتي ستكون معبّرة عن هوية نادي الزمالك، على أن يبدأ سريان التعاقد مع بداية الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2025/2026.

ويشمل الاتفاق على هذا التعاقد عددًا من المزايا التي ستحقق الكثير من المكاسب لنادي الزمالك ولمختلف الفرق الرياضية، وخاصةً أن التعاقد مع شركة عالمية بهذا المستوى كان بمثابة إحدى الرغبات الأساسية لجماهير وإدارة النادي منذ سنوات.

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