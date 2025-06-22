الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

تحديد الأندية المصرية الأربعة المُشاركة في البطولات الأفريقية

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم، الاتحاد الأفريقي "كاف" بمشاركة ناديى الأهلى وبيراميدز في النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا كأول وثان مسابقة الدورى المصرى في الموسم الماضى 2024- 2025، كما سيشارك ناديا الزمالك "بطل كأس مصر" والمصرى "صاحب المركز الرابع في جدول الدورى" في الكونفدرالية الأفريقية.

مواعيد دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم انطلاق بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر 2025، وذلك بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين شهر أغسطس المقبل.

وحدد الاتحاد الأفريقي مواعيد البطولة على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول
الذهاب 19-21 سبتمبر 
الإياب 26-28 سبتمبر

الدور التمهيدي الثاني 
17-19 أكتوبر
24 - 26 أكتوبر

دور المجموعات
الجولة الأولى: 21-23 نوفمبر 2025
الجولة الثانية: 28-30 نوفمبر 2025
الجولة الثالثة: 23-25 يناير 2026 
الجولة الرابعة: 30 يناير– 1 فبراير 2026 
الجولة الخامسة: 6-8 فبراير 2026 
الجولة السادسة: 13-15 فبراير 2026

ربع النهائي
الذهاب: 13-15 مارس 2026  
الإياب: 20-22 مارس 2026

نصف النهائي:
الذهاب: 10-12 إبريل 2026 
الإياب: 17-19 إبريل 2026

النهائي
خلال الفترة من 8 و24 مايو 2026

كاف يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين

فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025.
فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025.
فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر.
فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026.

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