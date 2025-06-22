إلغاء مران بورتو الأخير قبل مواجهة الأهلي لسوء الأحوال الجوية

أكدت قناة أبو ظبي الرياضية، اليوم الأحد، على إلغاء الحصة التدريبية لفريق بورتو البرتغالي، قبل مواجهة النادي الأهلي، المقرر لها الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

تدريب بورتو في فندق الإقامة

وكشف مراسل قناة أبو ظبي الرياضية، أن تدريب نادي بورتو البرتغالي جرى إلغاؤه بسبب العاصفة الرعدية، وسوء الأحوال الجوية، وسيتدرب الفريق في فندق إقامته، بعد إلغاء التدريبات بالملعب.

وتقام مباراة الأهلي وبورتو، في تمام الساعة الرابعة فجر يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، في ختام دور المجموعات ببطولة مونديال الأندية.

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