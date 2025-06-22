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رياضة

بحضور حازم إمام وأحمد سليمان، افتتاح أكاديميات نادي الزمالك في الإمارات بمؤتمر صحفي (صور)

الزمالك
الزمالك

عقد نادي الزمالك اليوم الأحد بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن افتتاح أكاديميات النادي  لكرة القدم هناك، وذلك ضمن خطة مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب لنشر وتوسيع قاعدة الأكاديميات الخاصة بالقلعة البيضاء داخل مصر وخارجها.

الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا في أبو ظبي لإعلان افتتاح أكاديميات لكرة القدم 

وأقيم المؤتمر الصحفي بأحد الفنادق الكبرى في مدينة أبو ظبي، بحضور أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وحازم إمام نجم الفريق السابق، وزياد البارودي مدير أكاديميات النادي، بالإضافة إلى أحمد غانم سلطان مدير أكاديميات الزمالك في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن تنطلق أولى الأكاديميات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة أبوظبي، على أن تشمل الخطة المستقبلية افتتاح أكاديميات أخرى في عدة مناطق داخل الإمارات خلال الفترة المقبلة.

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