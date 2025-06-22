جون إدوارد يرفض التجديد لـ عبدالله السعيد لهذا السبب

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن جون إداورد المدير الرياضي، يرفض التجديد لـ عبد الله السعيد بطلباته المادية الحالية.

عبد الله السعيد

وأكد المصدر أن عبد الله السعيد طلب الحصول على 35 مليون جنيه في الموسم الواحد من أجل تجديد عقده.

وواصل: جون إدوارد يرى أن طلبات عبد الله السعيد مبالغ فيها جدا ومن المفترض أن يقدم عرضا للاعب أقل بكثير من طلبات السعيد.

عبد الله السعيد

جلسة منتظرة بين جون إدوارد وعبد الله السعيد لتجديد التعاقد

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، كشف أن هناك جلسة مرتقبة ستجمع بين جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد للنادي، وصانع الألعاب عبد الله السعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مناقشة تجديد عقد اللاعب مع الفريق.

الزمالك يتمسك باستمرار عبدالله السعيد

أوضح المصدر أن إدارة الزمالك تُقدر الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها عبد الله السعيد، وترى أنه يمثل إضافة قوية للفريق داخل الملعب وخارجه، وهو ما يدفع النادي للسعي نحو تمديد تعاقده لموسم إضافي على الأقل.

رغبة مشتركة في الاستمرار

وأشار المصدر إلى أن اللاعب لا يمانع في الاستمرار داخل الزمالك، خاصة بعد حالة الاستقرار الإداري والفني التي بدأت تفرض نفسها داخل النادي، لافتًا إلى أن الجلسة المقبلة ستحسم كافة التفاصيل المالية والمدة المطلوبة للتجديد.

جون إدوارد يقود الملف

أكد المصدر أن المدير الرياضي جون إدوارد سيتولى ملف التجديد بنفسه، في إطار خطة الإدارة لإعادة ترتيب أوراق الفريق مبكرا استعدادًا للموسم المقبل، وضمان استمرار العناصر التي يراها مفيدة فنيا.

الملف يُحسم خلال أيام

من المتوقع أن تحسم الأمور بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بالتجديد أو بإعلان موقف اللاعب بشكل واضح قبل انطلاق فترة الإعداد الرسمية.

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