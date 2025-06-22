الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي يحسم صفقة مهاجم البنك عقب العودة من المونديال

الأهلي
الأهلي

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن هناك اتجاها لحسم صفقة التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي عقب العودة من الولايات المتحدة عقب خوض خوض كأس العالم للأندية، حيث تواصل الأهلي مع اللاعب من أجل الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد معه، على أن تشهد الساعات القادمة جلسة مع مسؤولي البنك لحسم الصفقة وضم اللاعب رسميًا. 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد ميتلايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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الأهلي اسامة فيصل اخبار الأهلي

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