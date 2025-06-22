آخر تطورات ملف المدير الفني الأجنبي بالزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم سيكون خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وذلك بعد إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد.

التوقيع تم رسميًا

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة النادي قد وقع بالفعل مع المدير الفني الجديد بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات التي انتهت بالتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد أن التوقيع تم خلال الساعات الماضية، وأن المدرب سيقود الفريق بداية من فترة الإعداد للموسم المقبل.

طاقم مساعد أجنبي بالكامل

أشار المصدر إلى أن المدير الفني الجديد سيصطحب معه طاقمًا معاونًا أجنبيًا يتكون من مدرب مساعد، ومدرب أحمال، ومدرب حراس مرمى، وذلك ضمن خطة الإدارة لإعادة هيكلة الجهاز الفني بالكامل على أسس احترافية.

إعلان رسمي خلال مؤتمر صحفي

من المنتظر أن تعلن إدارة نادي الزمالك عن اسم المدير الفني وتفاصيل التعاقد في مؤتمر صحفي خلال 72 ساعة، حيث سيتم الكشف عن كافة البنود والمهام المنتظرة للجهاز الفني الجديد.

هدف الإدارة: الاستقرار الفني

وتسعى إدارة الزمالك إلى حسم هذا الملف سريعًا من أجل تحقيق الاستقرار الفني وبدء التحضيرات للموسم الجديد في توقيت مثالي يسمح ببناء فريق قادر على المنافسة بقوة.

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