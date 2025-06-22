دي بروين يطلب من نابولي التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، أن النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب نابولي الإيطالي الجديد، طالب إدارة ناديه بضم زميله السابق في مانشستر سيتي، جاك جريليش، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

جريليش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي

وانتقل جريليش (29 عامًا) إلى مانشستر سيتي في صيف 2021 قادمًا من أستون فيلا، في صفقة قياسية بلغت 100 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مستواه لم يرتقِ إلى التوقعات، رغم مساهمته البارزة في موسم 2022-2023 الذي توج فيه السيتي بالثلاثية التاريخية.

لكن في الموسم الماضي، تراجع دوره بشكل ملحوظ، حيث خاض 8 مباريات فقط كأساسي، وسط أنباء عن نية مانشستر سيتي الاستغناء عنه هذا الصيف، وقد تم استبعاده بالفعل من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية.

دي بروين يطلب من نابولي ضم جريليش

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن دي بروين، الذي رحل عن ملعب الاتحاد هذا الشهر متجهًا إلى نابولي، نصح إدارة ناديه الجديد بالتعاقد مع جريليش، وهو ما دفع المدرب أنطونيو كونتي للتشاور مع النجم البلجيكي حول إمكانية ضم اللاعب.

وتشير تقارير إلى أن مانشستر سيتي منفتح على خيار إعارة جريليش، في حال عدم تلقيه عرضًا مناسبًا للبيع النهائي، علمًا بأن عقد اللاعب يمتد حتى صيف 2027، ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني.

إيفرتون يسعى لضم جريليش

في المقابل، يُعد إيفرتون أحد الأندية المهتمة بخدمات جريليش، الذي يسعى للعودة إلى الواجهة من أجل تعزيز حظوظه في تمثيل منتخب إنجلترا خلال كأس العالم 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.