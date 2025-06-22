الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

عقد اليوم الأحد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبورتو البرتغالي والذي شهد الاتفاق على زي الفريقين وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الثنائي المقرر لها فجر الثلاثاء فى ختام مشواره الأحمر بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يرتدي النادي الأهلي التي شيرت والشراب الأحمر والشورت الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر، بينما يرتدي فريق بورتو الزي الأزرق بخطوط بيضاء، فيما يرتدي الحارس الزي الرصاصي. 

  

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

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