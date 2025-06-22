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خارج الحدود

55.959 شهيدا و131.242 مصابا أحدث حصيلة لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن مستشفيات القطاع استقبلت 51 شهيدا و104 مصابين خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أنه تم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 55.959 شهيدا و131.242 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق آخر زعمت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن جيش الاحتلال انتشل جثة يوناتان سمرانو من الأسر في غزة خلال عملية لجيش الاحتلال والشاباك.

ومن جانبها أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمت استعادة جثث رهينتين وجندي من غزة.

وبدوره زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه خلال عملية مشتركة نفذها الشاباك وجيش الاحتلال تمت استعادة جثامين 3 من المختطفين كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وادعى نتنياهو أن العمل على إعادة المختطفين متواصل بالتوازي مع العملية ضد إيران.

 

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