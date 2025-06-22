تعديل موعد مباريات منتخب شباب اليد في الدور الرئيسي للمونديال

مونديال شباب اليد، كشف نبيل خشبة، أمين صندوق اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى بطولة العالم ببولندا، عن تعديل موعد مواجهتي المنتخب في الدور الرئيسى بالبطولة.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة أبلغته بتعديل المواعيد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في المباراة المقبلة منتخب سويسرا غدا الاثنين 23 يونيو الجاري، في الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، بدلا من العاشرة.

ثم يلتقي منتخب مصر نظيره الألماني الثلاثاء 24 يونيو الجاري، في العاشرة مساءً بدلا من الـ 7.45 بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يتأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.

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