مسلسل "Good Boy" يحقق أرقامًا قياسية جديدة بنسب المشاهدة

واصل الدراما الكورية تحقيق نجاحات لافتة، حيث شهد يوم أمس، 21 يونيو، صعودًا ملحوظًا في نسب المشاهدة لعدد من المسلسلات البارزة، وفقًا لبيانات شركة نيلسن كوريا.

وتصدر مسلسل "Good Boy" الذي يُعرض على قناة JTBC المشهد بتحقيقه أعلى نسبة مشاهدة في تاريخه، حيث بلغ متوسط ​​نسبة المشاهدة على مستوى البلاد 6.4%، والذي يعكس هذا الارتفاع المستمر شعبية المسلسل وتفاعل الجمهور معه.

بينما سجل مسلسل "Our Unwritten Seoul" على قناة tvN إنجازًا جديدًا بتحقيقه أعلى نسبة مشاهدة له على الإطلاق ليوم سبت، وهي الأيام التي عادةً ما تشهد نسب مشاهدة أقل مقارنةً بأيام الأحد. وقد تصدرت الحلقة الأخيرة من المسلسل المركز الأول في فترتها الزمنية على جميع القنوات، محققةً متوسط ​​نسبة مشاهدة على مستوى البلاد بلغ 7.1%.

أما مسلسل "Our Movie" الجديد الذي يُعرض على قناة SBS، فقد حقق في حلقته الرابعة متوسط ​​نسبة مشاهدة على مستوى البلاد بلغ 3.4%. في المقابل، ووصل مسلسل "Oh My Ghost Clients" على قناة MBC إلى متوسط ​​نسبة مشاهدة على مستوى البلاد قدره 3.7%، وذلك قبل أسبوعه الأخير من العرض، مما يشير إلى ترقب المشاهدين لنهايته.

على صعيد البرامج، واصل برنامج "For Eagle Brothers" على قناة KBS 2TV ترسيخ مكانته كأكثر البرامج مشاهدة يوم السبت، محققًا متوسط ​​تصنيف وطني بلغ 19.7 بالمائة، مؤكدًا هيمنته على قائمة برامج الترفيه.

