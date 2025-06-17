الثلاثاء 17 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

ليم جي يون في مفاوضات لبطولة دراما SBS الكوميدية الرومانسية "عالم جديد شجاع"

الممثلة ليم جي يون،
الممثلة ليم جي يون، فيتو

تجري الممثلة ليم جي يون حاليًا محادثات مكثفة لتولي دور البطولة في الدراما الكوميدية الرومانسية المرتقبة "عالم جديد شجاع"، والمقرر عرضها على قناة SBS.

وتدور أحداث الدراما حول علاقة "حب وكراهية" فريدة تجمع بين شخصيتين متناقضتين: شين سو-ري، امرأة شريرة أسطورية تعود أصولها إلى عصر جوسون، وتشا سي-كي، رجل ثري يعيش في العصر الحديث.

وستجسد ليم جي يون شخصية شين سو-ري، ممثلة مغمورة تستحوذ عليها روح امرأة فاتنة سيئة السمعة من عهد جوسون. 

هذه الروح تمنحها شخصية شريرة ومثيرة للجدل. كانت شين سو-ري في حياتها السابقة محظية ملكية من أعلى الرتب، لُقبت بـ"المُغوية الوطنية" وحُكم عليها بالإعدام بالسم. 

تنتقل روحها بشكل غامض إلى القرن الحادي والعشرين، حيث تبدأ حياة جديدة مليئة بالأحداث والمواقف الكوميدية والرومانسية.

من المتوقع أن تُعرض دراما "عالم جديد شجاع" في النصف الأول من عام 2026.

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الممثلة ليم جي يون ليم جي يون عالم جديد شجاع SBS

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