بعد ظهورها المفاجئ في مسلسل “آسر”، معلومات لا تعرفها عن الفنانة ريام كفارنة

فاجأت الفنانة السورية ريام كفارنة، جمهور الدراما العربية بظهورها المفاجئ في الحلقات التي عرضت مؤخرا من مسلسل آسر، حيث تؤدي شخصية “جود”، الابنة الخفية للخال رستم، والتي ظل يخفيها عن الجميع لسنوات طويلة.

تظهر “جود” للمرة الأولى بعد نشرها كتابًا بعنوان “انتهاء الأسطورة”، تحاول من خلاله الوصول إلى كافة المعلومات عن الخال، مستخدمة اسمًا مستعارًا هو “لونا”.

ينجح “عزت” و”راغب” في الوصول إليها ويكتشف “آسر” لاحقًا أنها بالفعل ابنة الخال “رستم”، بعد محاولات من “عزت” و”راغب” للقبض عليها وكشف مكان وجودها.

ويكتشف “آسر” أنها تحمل مشاعر كراهية عميقة لوالدها، نتيجة لما تعرضت له في طفولتها ويبدو أن دورها سيتعاظم مع الحلقات.

من هي ريام كفارنة؟

ريام كفارنة هي ممثلة سورية، والدها هو المخرج والممثل المسرحي المعروف هشام كفارنة، ولقد بدأت مسيرتها الفنية في عام 2017، من خلال مشاركتها في مسلسلي “طوق البنات 4”، و"حكم الهوى".

وفي عام 2019، برزت بشكل أكبر من خلال أعمال درامية ناجحة، من بينها حرملك، سلاسل ذهب، وأثر الفراشة، كما كان أول أفلامها هو البحث عن جولييت الذي عُرض عام 2020.

حققت حضورًا لافتًا في مسلسل الثمن بشخصية نور، وهو العمل الذي نال نسب مشاهدة مرتفعة، فيما كان مسلسل صلة رحم الذي عرض في رمضان 2023 أولى تجاربها في الدراما المصرية، ويُعرض لها حاليًا مسلسل خطيئة أخيرة، إلى جانب ظهورها الجديد والمميز في مسلسل آسر.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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