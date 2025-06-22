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خارج الحدود

بعد الهجوم الأمريكي، البرلمان الإيراني يلمح للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

البرلمان الإيراني،
البرلمان الإيراني، فيتو

قال  البرلمان الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد: من حقنا الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

الهجوم الأمريكي على إيران 

وندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالقصف الأمريكي على المنشآت النووية بإيران، واصفا ما جرى بالأحداث الشنيعة والذي ستكون له عواقب وخيمة.

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وأكد الوزير الإيراني في أول تصريح إيراني من هذا المستوى بعد القصف الأمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية الليلة الماضية، أن إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها.

وقال عراقجي: "ارتكبت الولايات المتحدة انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي بمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية".

وتابع الوزير: "أحداث هذا الصباح شنيعة، وستكون لها عواقب وخيمة، إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها".
 

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