الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر

مطار بن جوريون، فيتو
مطار بن جوريون، فيتو

أعلنت إسرائيل إغلاق مجالها الجوي وتعليق رحلات الطيران في أعقاب الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية الليلة الماضية، تحسبا لرد إيراني.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه "تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي - حتى أمام الإسرائيليين الذين كان من المفترض أن يصلوا على متن رحلات الإنقاذ".

وأشار الإعلام العبري إلى أن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي سيكون "حتى إشعار آخر وفقا لإرشادات قيادة الجبهة الداخلية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر، والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

وفي أول تصريح له بعد تنفيذ سلاح الجو الأمريكي هذه الضربة على إيران، وهو أول تدخل عسكري مباشر تعلن عنه الولايات المتحدة في هذه الحرب، هدّد ترامب إيران بشن هجمات "أكثر قسوة واتساعا" إذا لم تستجب للدعوات إلى السلام، وذلك بعد تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

وخرج ترامب في خطاب إلى الأمة عقب تعرض منشآت نووية إيرانية رئيسية لهجمات أمريكية وهي فوردو ونطنز وأصفهان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجال الجوي الاسرائيلي إيران إسرائيل رحلات الطيران

مواد متعلقة

ترامب بعد قصف المنشآت النووية: هدفنا منع طهران من تخصيب اليورانيوم.. على إيران صنع السلام.. وأي رد من ضد أمريكا سيقابل بقوة أكبر بكثير

ترامب يتوعد إيران: الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير إذا لم تستجب طهران للسلام

سي إن إن: ترامب لا يخطط حاليا لعمل عسكري إضافي داخل إيران

بعد إعلانه عن قصف منشآت إيران النووية، عطل يضرب «تروث سوشيال» التابعة لترامب

الأكثر قراءة

تسريب كشوفات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية قبل اعتمادها رسميًا، والتعليم تحقق

أول تعليق إيراني على قصف أمريكا المنشآت النووية

الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب: الحرب قد بدأت الآن

أول فيديو لموقع منشأة فوردو بعد تعرضها لقصف أمريكي

أسعار السمك اليوم، انخفاض البوري وارتفاع البلطي والسبيط في سوق العبور

بعد تدمير فوردو، تفاصيل أول هجوم أمريكي على مواقع إيران النووية

أول تعليق من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعد الضربة الأمريكية للمنشآت النووية

الرقابة النووية السعودية تكشف حقيقة رصد إشعاع بالمملكة أو الخليج

خدمات

المزيد

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري في البنك الأهلي أفراد وشركات

جهات يقدم إليها الشكاوى حال تعرض الأطفال للخطر وفقا للقانون

ارتفاع الطماطم والبطاطس، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

ما هي طريقة شحن المحفظة الذكية من فوري في بنك CIB؟

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
انفجارات ضخمة في تل أبيب وسقوط صواريخ في حيفا