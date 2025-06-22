إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: تعرضنا لهجومين صاروخيين من إيران

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن تصاعد خطير في المواجهة بين إسرائيل وإيران، حيث أفادت بتعرض الأراضي المحتلة لهجومين صاروخيين من إيران خلال الساعات الأولى من الصباح، الأول ضم 22 صاروخًا، والثاني 5 صواريخ.

وفي أول رد معلن، قال جيش الاحتلال إن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ "موجة هجمات جوية" استهدفت مواقع عسكرية في غرب إيران. وادّعى أن الغارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية "كانت موجهة نحو إسرائيل".

وشهدت مناطق وسط وشمال الأراضي المحتلة سقوطًا مباشرًا لعدة صواريخ إيرانية، تسببت في أضرار مادية، وذلك بعد ساعات من تقارير عن ضربات أمريكية استهدفت منشآت نووية داخل إيران.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن ما يقارب 30 صاروخًا أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل، صباح اليوم، سقط بعضها في مناطق مأهولة مثل بلدة "نيس تسيونا" جنوب تل أبيب، و"رمات غان"، و"الكرمل" في مدينة حيفا، بالإضافة إلى مناطق أخرى في تل أبيب.

وأفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية بأن أضرارًا لحقت بعدة مواقع نتيجة الهجمات الصاروخية، بينما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صافرات الإنذار في نحو 400 بلدة ومدينة، من حيفا شمالًا وحتى البحر الميت مرورًا بتل أبيب والقدس.

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