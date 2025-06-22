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خارج الحدود

بعد قصف منشآتها النووية، إيران تطلق 30 صاروخا باتجاه إسرائيل (فيديو)

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

سقطت صواريخ إيرانية في وسط وشمال إسرائيل، بشكل مباشر، وذلك بعد ساعات من تعرض إيران لضربات أمريكية استهدفت المنشآت النووية.


وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم إطلاق حوالي 30 صاروخا من إيران باتجاه إسرائيل، صباح الأحد.

وأعلنت هيئة الإذاعة الإسرائيلية سقوط صواريخ مباشرة في بلدة نيس تسيونا جنوب تل أبيب وفي رمات غان وتل أبيب والكرمل بحيفا.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن أضرارا وقعت في أنحاء متفرقة من إسرائيل، بعد أحدث هجوم صاروخي إيراني.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في 400 مدينة من حيفا شمالا إلى تل أبيب والقدس والبحر الميت.

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إيران إسرائيل المنشاة النووية هيئة الإذاعة الإسرائيلية نيس تسيونا تل أبيب

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