تمتلك خاصية التخفي، معلومات عن قاذفات "بي 2" الأمريكية التي شاركت في ضرب منشآت إيران النووية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجوم ناجح على المواقع النووية الإيرانية فوردو ونطنز وأصفهان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول أمريكي رفيع بأن قاذفات "بي 2" شاركت في الضربة الأمريكية على إيران.

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز المعلومات عن قاذفات “بي 2” الأمريكية التي نفذت الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.



ما هي قدرات قاذفات "بي 2" الأمريكية؟

تستطيع القاذفة بي-2 حمل القنابل الأمريكية (جي.بي.يو-57) زنة 30 ألف رطل كما أنها مصممة لتدمير أهداف في أعماق الأرض.

وتمثل القاذفة الشبح (بي-2 سبيريت) التابعة لسلاح الجو الأمريكي إحدى أكثر الأسلحة الاستراتيجية تطورا لدى الولايات المتحدة بقدرتها على اختراق الدفاعات الجوية المتطورة وتوجيه هجمات دقيقة ضد أهداف محصنة تحت الأرض.

مواصفات بي-2 سبيريت



تبلغ تكلفة الطائرة الأمريكية حوالي 2.1 مليار دولار مما يجعلها أغلى طائرة عسكرية على الإطلاق. وصنعتها شركة نورثروب جرومان بتكنولوجيا التخفي المتطورة، وبدأت إنتاجها في أواخر الثمانينيات ولكن جرى الحد من تصنيعها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. ولم يتم إنتاج سوى 21 قاذفة فقط بعد إلغاء وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) برنامج الاستحواذ الذي كان مخططا له.

ويتيح مدى القاذفة الذي يزيد على 6000 ميل بحري دون إعادة التزود بالوقود قدرات هجومية من القواعد الأمريكية المنتشرة في أنحاء العالم. ومع إعادة التزود بالوقود جوا، يمكن للقاذفة الوصول إلى أي هدف في جميع أنحاء العالم تقريبا، كما ثبت في مهمات من ميزوري إلى أفغانستان وليبيا.

وتسمح حمولتها التي تزيد على 40 ألف رطل بحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة التقليدية والنووية. وصممت مخازن الأسلحة الداخلية للقاذفة خصيصا للحفاظ على خصائص التخفي مع استيعاب حمولات كبيرة من الذخائر التي يمكن أن تشمل قنبلتين من طراز جي.بي.يو-57 إيه/بي (موب) الخارق للتحصينات والدقيق التوجيه. وتزن القنبلة الواحدة 30 ألف رطل.

ويقلل تصميم الطائرة، لتحمل طيارين اثنين، من عدد الأفراد المطلوبين للحفاظ على الكفاءة التشغيلية وذلك بفضل الأنظمة الآلية المتقدمة.

تقنية التخفي في قاذفات “بي 2” الأمريكية

وتشتمل تقنية التخفي في الطائرة على مواد تمتص موجات الرادار وميزات تصميمية تقلل من رصدها من قبل أنظمة الدفاع الجوي المعادية. وتقول تقارير إن ظهور الطائرة على شاشة الرادار يشبه رصد طائر صغير مما يجعلها غير مرئية تقريبا لأجهزة الرادار التقليدية.

ترامب يعلن تنفيذ هجوم على المواقع النووية الإيرانية

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجوم على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.

وقال ترامب: “لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني”.

وأضاف: "أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

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