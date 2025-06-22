بعد إعلانه عن قصف منشآت إيران النووية، عطل يضرب «تروث سوشيال» التابعة لترامب

ضرب عطل مفاجئ منصة تروث سوشيال التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك بعد دقائق من إعلانه قصف المنشآت النووية الإيرانية.

عطل يضرب «تروث سوشيال» التابعة لترامب

ولم تدم مدة العطل طويلا، حيث عادت المنصة للعمل بعد وقت قصير من تعطلها.

ترامب يعلن تنفيذ هجوم على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو

وقبل قليل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجوم على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.

وقال ترامب: “لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني”.

وأضاف: "أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

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