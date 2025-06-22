الأحد 22 يونيو 2025
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ترامب: نفذنا هجوما ناجحا على فوردو ونطنز وأصفهان، وتم إلقاء حمولة كبيرة من القنابل على فوردو

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