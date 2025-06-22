إيران تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق مدينة قم

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بإسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق أجواء مدينة قم، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لأهداف "معادية" في مدينة كاشان بمحافظة أصفهان.

وأكدت مصادر محلية وإعلامية إيرانية تفعيل منظومات الدفاع الجوي في العاصمة طهران ومدينتي تبريز وقم، إضافة إلى مناطق أخرى في وسط البلاد.

وأفادت وكالة "خبر فوري" بسماع دوي انفجارات متتالية في مدينة كاشان وسط إيران، بينما أعلنت وكالة "إيلنا" أن الدفاعات الجوية في مدينة قم أسقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء المدينة.

وفي الأثناء، حلّقت طائرات حربية إيرانية فوق أجواء مدينة همدان ومحافظة مركزي، في طلعات وصفها الإعلام الإيراني بأنها "دوريات جوية دفاعية".

وشهدت مدينة شاهرود بمحافظة سمنان شمال شرق إيران، السبت، سلسلة انفجارات قرب القاعدة العسكرية المعروفة باسم "الإمام رضا"، وفق ما تداولته وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت تقارير محلية بسماع دوي انفجارين على الأقل في جنوب شاهرود، يُعتقد أنهما وقعا داخل محيط القاعدة أو على بُعد يتراوح بين 10 إلى 20 كيلومترًا من مركز المدينة.

وفي الوقت ذاته، أُفيد بتحليق طائرات مقاتلة في أجواء المدينة، بالتزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقاعدة الصاروخية "الإمام رضا".

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