Squid Game وAll of Us Are Dead، مواسم جديدة لأشهر المسلسلات الكورية

تستعد الشاشات الكورية لاستقبال باقة من المواسم الجديدة لمسلسلات حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، منها أعمال مقتبسة من "الويبتون" الشهير وأخرى درامية تعود بقصص وشخصيات محبوبة، فيما ينتظر عشاق الدراما الكورية بفارغ الصبر عودة أعمال مثل "Squid Game" و"Moving" و"All of Us Are Dead" التي أحدثت ضجة عالمية.

"Yumi's Cells 3"

يعود المسلسل الرومانسي "Yumi's Cells" بموسمه الثالث، مستندًا إلى قصة الويبتون الناجحة التي تحمل الاسم نفسه، وتواصل النجمة Kim Go-eun تجسيد دور "Yumi"، الموظفة العادية التي تتحول إلى كاتبة لامعة في مجال الروايات الرومانسية، مستعرضًا حياتها من منظور خلايا دماغها التي تتحكم في أفكارها ومشاعرها.

ورغم نجاحها المهني، يظل الحب التحدي الأكبر ليومي. يبدو أن هدوء قرية خلاياها على وشك الانتهاء مع وصول "Soon Rok" (يلعب دوره Kim Jae-won)، الذي يُتوقع أن يُحدث تغييرًا منعشًا في حياة يومي.

"Squid Game 3"، مواجهة شرسة في الجولة الأخيرة

يستمر مسلسل "Squid Game 3" في ملحمة "Seong Gi-hun" (Lee Jung-jae) الذي يعود إلى المنافسة المميتة بمهمة شخصية. يلتقي "Gi-hun" مجددًا بقائد الفريق الغامض (Lee Byung-hun) الذي تسلل إلى اللعبة، بالإضافة إلى المتسابقين الناجين الآخرين في الفصل الأخير من هذه اللعبة الوحشية. من المقرر عرض الموسم الثالث في 27 يونيو الجاري.

"Good Partner 2"

بعد حصولها على جائزة "Daesang" الكبرى في حفل توزيع جوائز SBS للدراما لعام 2024، تعود النجمة Jang Nara لتجسيد دور المحامية الشهيرة "Cha Eun-kyung" في الموسم الثاني من مسلسل "Good Partner".

المسلسل، الذي كتبته محامية طلاق حقيقية، يروي صراع "Eun-kyung" مع المحامية المبتدئة "Han Yu-ri" (Nam Ji-hyun). حقق الموسم الأول نجاحًا كبيرًا، مسجلًا أعلى نسبة مشاهدة بلغت 17.7%، مما دفع إلى تأكيد إنتاج موسم ثانٍ في وقت سابق من هذا العام.

"Study Group 2"

بعد نجاح عرضه الأول في يناير الماضي، تم تأكيد إنتاج الموسم الثاني من مسلسل "Study Group"، المقتبس من ويبتون شهير.

وتدور أحداث هذا المسلسل الكوميدي الأكشن في مدرسة ثانوية، ويروي قصة "Yoon Ga-min" (Hwang Min-hyun)، الطالب الذي يحلم بالتفوق الأكاديمي ولكنه موهوب فقط في القتال. في واحدة من أسوأ المدارس، يُشكل "Ga-min" مجموعة دراسية لخوض اختبارات القبول الجامعي القاسية.

"Taxi Driver 3"

يُنتج حاليًا الموسم الثالث من مسلسل "Taxi Driver"، والمقرر عرضه في النصف الثاني من عام 2025.

ويستند المسلسل إلى ويبتون شهير، ويتتبع خدمة سيارات أجرة سرية تحقق العدالة للضحايا الذين خذلهم النظام القانوني. يعود فريق "Rainbow Taxi" بأكمله لتعزيز علاقاتهم القوية، حيث يعود Lee Je-hoon بدور السائق الماهر "Kim Do-gi"، وKim Eui-sung بدور القائد المخلص "Jang Sung-chul"، وPyo Ye-jin بدور المخترقة "Ahn Go-eun"، بالإضافة إلى الثنائي الهندسي البارع Jang Hyuk-jin وBae Yu-ram بدور "Choi Kyung-goo" و"Park Jin-eon".

"Moving 2"

أكدت ديزني إنتاج الموسم الثاني من دراما الأكشن الخارقة "Moving" مع الكاتب Kang Full.

ويروي المسلسل قصة مراهقين يتمتعون بقوى خارقة خفية، وآبائهم الذين يخفون أسرارًا مؤلمة من الماضي. يتحدون لمواجهة قوى مظلمة تهدد أجيالًا متعددة. يضم طاقم العمل المميز نخبة من النجوم مثل Ryu Seung-ryong، Han Hyo-joo، Jo In-sung، Cha Tae-hyun، وآخرين.

"A Shop for Killers 2"

أكدت ديزني+ رسميًا إنتاج الموسم الثاني من مسلسل "A Shop for Killers"، المقتبس من رواية للكاتبة Kang Ji-young. المسلسل، وهو دراما أكشن، يروي قصة "Jeong Ji-an" (Kim Hye-jun) التي ترث ميراثًا خطيرًا بعد وفاة عمها المفاجئة، وتصبح هدفًا لقتلة مشبوهين. يشارك في الموسم الثاني مجموعة مميزة من الممثلين، ومن المقرر عرضه في عام 2026.

"Flex X Cop 2"

بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول وارتفاع نسبة مشاهدته إلى 11%، تم تأكيد إنتاج الموسم الثاني من مسلسل "Flex X Cop".

يدور المسلسل حول رجل الأعمال غير الناضج "Jin Yi-soo" (Ahn Bo-hyun) الذي يصبح محققًا، و"Lee Kang-hyun" (Park Ji-hyun)، المحققة المخضرمة وأول قائدة فريق في قسم جرائم القتل. تجري حاليًا مفاوضات مع أبطال المسلسل للعودة.

"Signal 2"

بعد نجاحه الكبير في عام 2016، تم تأكيد عودة مسلسل "Signal" بموسم ثانٍ، المسلسل وهو خيال وإثارة، يدور حول ضباط شرطة يتعاونون لحل القضايا باستخدام جهاز اتصال لاسلكي غامض يتيح التواصل بين الماضي والحاضر.

وأكدت قناة tvN عودة نجوم الموسم الأول، Kim Hye-soo، Jo Jin-woong، وLee Je-hoon، وقد أطلقت بالفعل مقطعًا تشويقيًا للموسم الجديد بعنوان "The Second Signal".

"Bloodhounds 2"

يستعد الموسم الثاني من مسلسل الأكشن نوار "Bloodhounds" لعرضه، حيث يقتبس من قصة ويبتون.

بعد هزيمتهما لعصابة مرابين في الموسم الأول، يواجه "Gun-woo" (Woo Do-hwan) و"Woo-jin" (Lee Sang-yi) رابطة ملاكمة عالمية سرية بقيادة "Baek Jung" (Rain).

"All of Us Are Dead 2"

بعد نجاحه الكبير على نتفليكس، تم الإعلان رسميًا في عام 2022 عن عودة مسلسل "All of Us Are Dead" بموسمه الثاني، مما أثار حماس المعجبين خاصة مع نهاية الموسم الأول المفتوحة.

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الطلاب ينتظرون الإنقاذ بعد انتشار فيروس زومبي في مدرستهم.

"Reborn Rich 2"

تم تأكيد عودة مسلسل "Reborn Rich" بموسم ثانٍ في مايو من هذا العام. بناءً على نجاح الموسم الأول، الذي قام ببطولته Song Joong-ki بدور "Yoon Hyun-woo" الذي يعود للحياة كـ"Jin Do-jun" بعد تعرضه للخيانة والقتل، سيوسع الموسم الثاني نطاق سرده ليشمل الساحة العالمية، وتقديم طاقم جديد من الشخصيات وعالم أوسع.

"Crash 2"

أكد مسلسل "Crash"، أول دراما كورية تتناول تحقيقات جرائم المرور، إنتاج موسم ثانٍ في عام 2024. يروي المسلسل قصة فريق تحقيق جرائم المرور (TCI) وهم يطاردون الأشرار على الطريق.

ويُتوقع أن يُظهر الموسم الجديد تناغمًا أكبر بين أعضاء فريق TCI، بالإضافة إلى شخصيات مركز شرطة Namgang ومجموعة واسعة من قضايا جرائم المرور.

"Not Others 2"

تم تأكيد إنتاج موسم ثانٍ من مسلسل "Not Others" في أبريل من العام الماضي، ويُقال إنه يستعد للعرض الأول في عام 2025.

المسلسل، وهو دراما كوميدية مستوحاة من ويبتون شهير، يروي قصة تعايش ممتعة بين أم خرقاء وابنتها الهادئة. تجسد Jeon Hye-jin دور الأم "Kim Eun-mi"، بينما تلعب Sooyoung دور ابنتها "Kim Jin-hee".

"Boyhood 2"

في 20 يونيو، تم تأكيد عودة مسلسل "Boyhood" بموسمه الثاني، وتدور أحداث الموسم الأول في مدرسة ثانوية زراعية في مقاطعة Chungcheong في ثمانينيات القرن الماضي، حيث يتحول الطالب المنعزل "Jang Byeong-tae" (Im Si-wan) إلى أقوى طفل بين عشية وضحاها.

تدور أحداث الموسم الثاني في مدرسة ثانوية ساحلية متخصصة في صيد الأسماك، وسيضم طاقمًا جديدًا من الشخصيات المميزة. من المقرر بدء تصوير الموسم القادم في النصف الأول من عام 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.