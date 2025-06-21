مقتل وإصابة 14 عسكريا إيرانيا في هجوم إسرائيلي على مدينة قصر شيرين

أعلن القائم بأعمال محافظ مدينة قصر شيرين غربي إيران، اليوم السبت، عن مقتل ٥ من عناصر الجيش وإصابة ٩ في هجوم إسرائيلي على المدينة.

مقتل وإصابة 14 فردا بالجيش الإيراني في هجوم إسرائيلي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن 30 مقاتلة شنت هجوما على عشرات المواقع في سلسلة غارات استهدفت منطقة الأهواز جنوب غربي إيران.

هجوم إسرائيلي على الأهواز

وفي السياق ذاته أعلنت جامعة العلوم الطبية في مدينة الأهواز الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن مركز الإسعاف 115 تعرض لهجوم جوي صهيوني أسفر عن تدميره كاملا.

وفي وقت سابق من اليوم قال نائب وزير الصحة الإيراني، اليوم السبت، إن الطيران الإسرائيلي قصف 3 مستشفيات واستهدف 6 مركبات إسعاف وقتل اثنين من الكوادر الطبية في محافظة كرمانشاه الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بكثافة معسكر كربلاء التابع لـ الحرس الثوري في الأحواز جنوب غربي البلاد.

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