السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل وإصابة 14 عسكريا إيرانيا في هجوم إسرائيلي على مدينة قصر شيرين

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

أعلن القائم بأعمال محافظ مدينة قصر شيرين غربي إيران، اليوم السبت، عن  مقتل ٥ من عناصر الجيش وإصابة ٩ في هجوم إسرائيلي على المدينة.

مقتل وإصابة 14 فردا بالجيش الإيراني في هجوم إسرائيلي 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن 30 مقاتلة شنت هجوما على عشرات المواقع في سلسلة غارات استهدفت منطقة الأهواز جنوب غربي إيران.

 

هجوم إسرائيلي على الأهواز 

وفي السياق ذاته أعلنت جامعة العلوم الطبية في مدينة الأهواز الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن مركز الإسعاف 115 تعرض لهجوم جوي صهيوني أسفر عن تدميره كاملا.

وفي وقت سابق من اليوم قال نائب وزير الصحة الإيراني، اليوم السبت، إن الطيران الإسرائيلي قصف 3 مستشفيات واستهدف 6 مركبات إسعاف وقتل اثنين من الكوادر الطبية في محافظة كرمانشاه الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت،  كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بكثافة معسكر كربلاء التابع لـ الحرس الثوري في الأحواز جنوب غربي البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران الجيش الإيرانى الأهواز الحرس الثوري

مواد متعلقة

خبير عسكري: إسرائيل فوجئت بقدرات إيران الصاروخية وتدخل أمريكا غير مرجح

الحوثي: سنستهدف السفن الأمريكية بالبحر الأحمر حال تورط ترامب في العدوان على إيران

الأكثر قراءة

المشدد 10 سنوات لسائق "قطار طوخ" وتغريمه 9.5 مليون جنيه

استخراج جثة طليق البلوجر لولا من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة

الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

النيابة تحقق مع زوجة حسام حسن بسبب خلاف بينهما علي إيجار فيلا

بعد تأييد إدانة إبراهيم فايق، الحكم محمد عادل يهاجم اتحاد الكرة السابق

جون إدوارد يقترب من حسم أولى صفقات نادي الزمالك

متسولة وزوجها، القبض على المتهمين بقتل طبيب شهير في طنطا

شاهد.. أنغام تتعرض لموقف مفاجئ بحفلها في الكويت وهذا رد فعلها

خدمات

المزيد

تحديث جديد لـ "واتساب" يهدف إلى تطوير أداة كتابة ذكية لأجهزة الأندرويد

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد تسجيل اللاعبين لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، كيف كان يعامل النبي الكريم زوجاته ؟

خواطر الشعراوي، الرد على تساؤلات موسى عليه السلام فيما فعله الخضر (فيديو)

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية