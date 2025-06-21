السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

الحوثي: سنستهدف السفن الأمريكية بالبحر الأحمر حال تورط ترامب في العدوان على إيران

المتحدث العسكري باسم
المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، فيتو

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، اليوم السبت: في حال تورط أمريكا في العدوان على إيران سنستهدف سفنها وبوارجها بالبحر الأحمر.

 

وأضاف يحيى سريع : إن أي هجوم أمريكي مساند لإسرائيل يعني استعباد أمتنا واحتلال أوطانها والعدو الإسرائيلي يسعى للسيطرة على المنطقة ويعتدي على إيران واليمن ولبنان وفلسطين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن  الرئاسة الإيرانية قولها: إنه إذا تورطت أمريكا في الحرب لدعم إسرائيل، فهناك خيارات عديدة مطروحة.


إيران تحذر من تدخل أمريكا في الحرب 

وأكدت الرئاسة الإيرانية فى تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه يمكن استئناف الدبلوماسية بسهولة إذا أمر ترامب بوقف الهجوم على إيران.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان،  أن طهران تسعى دائما للسلام والهدوء، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب وقف العدوان الإسرائيلي دون شروط.

وقال الرئيس الإيراني: "يجب تقديم ضمانات لإنهاء أي مغامرات إسرائيلية.. وردودنا على إسرائيل ستصبح أكثر قسوة وستجعلها تندم على أفعالها".
 

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إيران البحر الأحمر أمريكا جماعة الحوثى

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