خبير عسكري: إسرائيل فوجئت بقدرات إيران الصاروخية وتدخل أمريكا غير مرجح

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي: إن الصراع بين إسرائيل وإيران يشهد تصاعدًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن تل أبيب فوجئت بقدرة الصواريخ الإيرانية على اختراق القبة الحديدية، وضرب أهداف حساسة في العمق الإسرائيلي.

صواريخ إيران تفلت من الرادارات

وأكد فرج، خلال لقائه في برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أن الصواريخ الإيرانية أظهرت قدرات عالية في الإفلات من أنظمة الرصد والدفاع الجوي الإسرائيلية، وهو ما مثل صدمة أمنية وعسكرية لإسرائيل.

هل تتدخل أمريكا في الحرب ضد إيران؟.. ترامب يملك القرار

وردًا على سؤال حول إمكانية دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب إسرائيل، قال اللواء فرج:"كل الشواهد تقول إن أمريكا لن تدخل الحرب، والقرار النهائي مرهون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف أن الكونغرس ووزارة الدفاع الأمريكية يعارضان بشدة أي تدخل مباشر في مواجهة عسكرية مع إيران.

ضرب إيران مخاطرة وجودية لأمريكا

وأشار الخبير العسكري إلى أن أي هجوم أمريكي على إيران سيُقابَل برد عنيف، مؤكدًا أن كافة القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون أهدافًا مباشرة، فضلًا عن أن أي إشعاع نووي – حال استخدامه – سيُهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

إيران تملك صواريخ نووية بعيدة المدى

واختتم فرج تصريحاته بالإشارة إلى أن الغرب صُدم مؤخرًا من امتلاك إيران صواريخ نووية، قادرة على اختراق الدفاعات والوصول إلى إسرائيل وأوروبا، ما يغير موازين القوة ويزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في المنطقة.

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