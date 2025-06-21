السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي في خان يونس لـ 5 شهداء

خان يونس،فيتو
خان يونس،فيتو

أفاد مصدر طبي في مجمع ناصر، اليوم السبت، بارتفاع عدد شهداء القصف على منزل بمنطقة المواصي غربي مدينة  خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 5 شهداء.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة،  قبل وقت سابق سقوط عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق منتظري المساعدات في خان يونس.

وقبل عدة أيام أفاد موقع "واينت" العبري، بمقتل جندي من لواء جولاني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة.

وأفاد الموقع، بأن الرقيب نيفي لشم (20 عامًا)، وهو جندي في الكتيبة 12 من لواء الجولاني قتل في معركة في جنوب قطاع غزة، بانفجار عبوة ناسفة مثبتة على ناقلة الجنود المدرعة التي كان يعمل فيها.

وأكد "واينت" أنه في نفس الحادث أصيب ضابط وثلاثة جنود بجروح خطرة وأصيب ثلاثة جنود بجروح متوسطة وثلاثة بجروح طفيفة.

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